Bloqueo de Ruta 5 Sur imposibilita paso de ambulancia con paciente en riesgo vital

“Está crítico, le dieron 24 horas y si Dios quiere se va a recuperar”, fueron parte de las palabras que expresó María Pérez, quien se encuentra profundamente afectada por la situación que tiene a su esposo y padre de 9 hijos, Luis Pereira, internado en estado crítico en el Hospital Dr. Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles.

La situación comenzó durante la madrugada del jueves en la comuna de Mulchén, cuando Luis, de 68 años, comenzó a sentirse mal a raíz de un fuerte dolor en el pecho. Su esposa en la desesperación del momento contactó a su hija, Catalina Pereira, quien en compañía de su pareja, Carlos Muñoz, decidieron trasladarlo hasta el complejo asistencial más cercano.

Debido a la gravedad de la situación, cerca de las 02:00 AM, Luis debió ser enviado de urgencia hasta el Hospital de Los Ángeles, puesto que, había sufrido un paro cardiaco. Sin embargo, durante el transcurso de la madrugada se vivió un hecho que retrasó considerablemente el traslado del paciente.

Al llegar a la altura del kilómetro 520, en el sector Duqueco, la ambulancia se encontró con un grupo de carabineros que antecedían a los camiones movilizados. “Entre todos estuvimos organizando el tránsito para que pudieran dejar despejado el paso a la ambulancia, porque no tenía por dónde pasar, porque no había ni un metro para poder transitar (…) Lamentablemente, llegamos hasta la parte de Las Islas, donde hay un retorno y ahí estaba la crema, no se podía hacer nada y Carabineros echó para atrás a la ambulancia”, contó Carlos Muñoz, yerno de Luis.

María Pérez, quien también presenció la situación detalló que: “Carabineros no nos dejó pasar y los camioneros se colocaron en medio. Habían como tres o cuatro camiones que se colocaron atravesados y no pudimos avanzar más, de lo contrario mi viejo no estaría así (…) Al final llegamos cerca de las 7:30 de la mañana a Los Ángeles, ya que tuvimos que venir por Santa Bárbara”.

Por otra parte, María entregó palabras para los camioneros. “Está bien los reclamos, pero malo lo que hacen, porque la ambulancia tocó y tocó la bocina y no nos dejaron pasar (…) Esto no es responsabilidad ni del hospital ni de los jóvenes que venían en la ambulancia”, aseguró.

Con respecto al Gobierno expresó que: “Arreglen este asunto, porque la gente es la que está sufriendo, los ancianos y todas las personas que necesitan trasladarse de urgencia (…) Y por favor que nos asesoren con un abogado, porque no vamos a dejar esto así, vamos a demandar”.

LA DELEGACIÓN

La situación no fue indiferente en el contexto de la reunión sostenida entre las delegadas presidenciales Regional y Provincial con trabajadores forestales movilizados. Al respecto, la delegada presidencial regional Daniela Dresdner declaró que: “Lamentamos profundamente la situación que ha ocurrido con la persona de Mulchén que no pudo pasar a propósito de los bloqueos y que ahora su vida está en peligro, esto es algo que como Gobierno no vamos a permitir y vamos a perseguir a todos quienes resulten responsables de este hecho”.

“Existen muchas versiones respecto a lo que ha ocurrido, pero nos parece gravísimo e insisto que no hay ninguna razón para que esto se justifique y en el marco de ninguna movilización deberían ocurrir cosas de este estilo”, agregó.

LOS CAMIONEROS

Luego de la reunión sostenida en las inmediaciones de la Delegación Presidencial de Biobío, el presidente de la Federación de Trabajadores, Conductores y Operadores Forestales (Fetracalfor), Alejandro Jara, se refirió a los hechos desde su perspectiva.

“Lamentable lo que haya sucedido (…) 50 camioneros fueron a desbloquear la vía cuando vieron la ambulancia, ellos hicieron ese trabajo. Pero obviamente aquí hay indicios de que han venido las policías tratando de poder generar un conflicto con la ciudadanía”, señaló el presidente de Fretracalfor.

EL COLEGIO MÉDICO

Por último, Luis Medina, presidente del Colegio Médico Regional Los Ángeles, realizó una solicitud a los trabajadores movilizados luego de conocidos los hechos que ocurrieron durante el traslado de Luis Pereira la madrugada.

“Queremos hacer un llamado a los dirigentes camioneros que están realizando sus justas manifestaciones en las carreteras de nuestro país y en especial en las rutas de la provincia de Biobío, a respetar a los vehículos de emergencia. El día de hoy (ayer) en la madrugada tuvimos una situación de emergencia en la cual una ambulancia, procedente del Hospital de Mulchén, tuvo dificultades para atravesar el cerco de los camioneros y llegar en forma oportuna al Servicio de Urgencia del Hospital de Los Ángeles con un paciente de riesgo vital. Queremos también hacer un llamado al Gobierno de Chile a buscar todas las instancias de diálogo y a resolver el problema en la forma más expedita posible”, concluyó Medina.