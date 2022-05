Más de 2500 infracciones se han cursado por la Ley No Chat

El pasado 14 de marzo se publicó de manera oficial el reglamento de la Ley No Chat, normativa impulsada por la ONG No chat desde hace más de 6 años y que tipifica la manipulación de dispositivos electrónicos durante la conducción como una falta gravísima a la Ley de Tránsito, equiparándola a acciones tan graves como no respetar semáforos.

Esta norma nace a la luz de las cifras. Los números indican que la conducción no atenta a las condiciones del tránsito lidera la estadística de siniestros viales en nuestro país, con 27.065 casos solo en el año 2021, según el último anuario estadístico de Carabineros de Chile.

Es en este contexto, la unidad de estudios de No Chat lanzó la semana pasada la investigación denominada “Distracciones al volante”.

Se trata de un trabajo de observación que dejó en evidencia los comportamientos indebidos de usuarios al volante en la Región Metropolitana. Una de las cifras más importantes muestra que el 33 % de los conductores textea, habla o manipula sus dispositivos en la conducción.

El estudio consideró un universo de 7.814 automovilistas detenidos en los semáforos de las esquinas con mayor siniestralidad vial y tasa de fallecidos. En detalle, estos puntos fueron Vespucio con Gran Avenida, Alameda con Nicolás Retamales, Grecia con Tobalaba, Santa Rosa con Vespucio y Alameda con Santa Rosa, siendo la esquina de Grecia con Tobalaba donde existe el mayor número de conductas riesgosas (21,4 %)

Según los resultados del estudio, basado en los comportamientos de los automovilistas durante las horas peaks de la mañana y la tarde, el 6,7 % de los conductores observados hablaba a través de su celular, un 27,7 % lo portaba y un 31,1 % lo usaba evidentemente para chatear. De ellos, el 56,8 % eran usuarios mujeres y el 43,2 % hombres.

En cuanto a las multas que se han cursado desde que la Ley No Chat entró en vigencia, de acuerdo al balance de Carabineros, ya van 2.503 infracciones a conductores, de los cuales 2.160 fueron por hablar por celular sin manos libres mientras conducía y 343 por manipular algún dispositivo móvil. Además, estas infracciones se concentran en la Región Metropolitana (914), el Maule (261), Los Lagos (251) y Valparaíso (212).

Al respecto, Claudia Rodríguez, directora y fundadora de la ONG No Chat, señaló que: “Estamos convencidos que esta normativa ayudará a reducir la siniestralidad en las vías de nuestro país, así como también mejorará la convivencia vial a partir de los cambios de conductas en las personas”.

“Pero también sabemos que no es suficiente y que se debe avanzar en una mejor fiscalización en terreno. Esto debe ser acompañado por nuevas normas que complementen a la Ley No Chat, como por ejemplo el Proyecto CATI, que duerme en el Congreso. Para terminar con la pandemia de los siniestros en el tránsito, necesitamos que esta problemática se aborde desde la política, tomando en cuenta todos los factores y de manera urgente”, agregó.

LEY NO CHAT

El objetivo de esta ley, promulgada el 13 de octubre de 2021, es sancionar como infracción gravísima a los conductores que usen aparatos tecnológicos al conducir vehículos motorizados, con multas entre 1,5 a 3 UTM.

Además, los infractores se arriesgan a la suspensión de la licencia de conducir por un plazo entre 5 a 45 días, el cual puede ser aumentado de 45 a 90 días en caso de reincidencia, esto es, dos infracciones gravísimas cometidas dentro de los últimos 12 meses.

Cabe destacar que la norma señala que se permite el uso de aplicaciones, como por ejemplo mapas, siempre que esta acción no implique manipular el dispositivo.

Para utilizar las aplicaciones de georreferenciación u otras, el conductor debe programar la ruta en la aplicación antes de iniciar el viaje, con el vehículo estacionado en un lugar seguro. Durante el trayecto puede recibir instrucciones vía audio o voz.

Por último, los aparatos tecnológicos sólo podrán ser manipulados con el vehículo estacionado es decir, durante el tiempo completo de la conducción no se permite la manipulación del dispositivo, incluyendo los momentos en los que el conductor está esperando en una luz roja, en un taco, en una señal de pare, entre otros.