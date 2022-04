Vecinos de Las Camelias Altas están a la espera de reparaciones al camino de acceso a sus viviendas 

Quienes no tienen vehículo particular se ven en la obligación de transitar a pie.

Barro, hoyos y desniveles forman parte de los problemas que enfrentan familias residentes en el sector de Las Camelias Altas en Los Ángeles, situación que fue expuesta por Mónica Zúñiga, presidenta del proyecto Agua Potable Rural del sector.

Ante la denuncia ciudadana, un equipo de prensa se trasladó hasta su hogar, donde luego de más de dos kilómetros de lento andar, el vehículo logró llegar hasta la casa de la afectada, quien entregó su testimonio ante los hechos que debe vivir, “siento impotencia, ya que estas reparaciones, a cargo de la empresa constructora del Parque Eólico Lomas de Duqueco, se han estado posponiendo desde octubre de 2021”, aseveró.

“En mi caso tengo que caminar tres kilómetros en forma diaria para tomar el transporte hacia mi trabajo. A raíz de esto, me expongo a la lluvia, al barro, al frío, al calor”, agregó Zúñiga mientras facilitaba el registro fotográfico que daba cuenta de un vecino literalmente enterrado en el barro, hace unos días. “Hay vecinos que han quedado en panne con sus vehículos, enterrados en el barro y, lamentablemente, la situación no da para más”, agregó.

A modo de dimensionar la cantidad de personas afectadas, Zuñiga expresó que: “Acá en Las Camelias Altas están viviendo alrededor de 100 familias, son 100 casas (…) Esto afecta a los adultos mayores cuando tienen que ir al médico o cuando vienen de los Cesfam a verlos a sus hogares, encontrándose aislados para poder realizar sus gestiones médicas. También afecta a los padres que tienen que llevar a sus hijos al colegio”.

Por último, la afectada realizó una invitación a los vecinos del sector. “Me gustaría invitar a mis vecinos de mi comunidad para que sean valientes en denunciar esto (…) Quiero hacer el llamado a que apoyen esta denuncia tanto a mi sector rural como también otros sectores rurales donde la empresa está trabajando”.

Registro de un automóvil enterrado producto del barro.

LA JUNTA DE VECINOS

A pesar de las actuales condiciones del camino, Sergio Flores, presidente de la junta de vecinos del sector Las Camelias Altas, da muestras de tranquilidad, argumentando que la demora en las reparaciones se explican por las malas condiciones del tiempo en los últimos días.

“Con el tiempo malo no se podía hacer ninguna mejora (…) En el campo cuando llueve no se pueden reparar los caminos”, expresó el presidente, quien detalló que la Municipalidad de Los Ángeles realizó mejoras en las partes más complicadas. “El 100 % no se reparó, porque el municipio tiene otras labores, pero dejaron el camino transitable mientras se realizan las gestiones”.

Con respecto al compromiso establecido con la empresa y el sector, Flores señaló que “es materia subsanada, ya que la empresa se comprometió a iniciar las reparaciones este lunes 2 de mayo (…) La empresa ha dado señales de ser leales a su palabra y hace pocos días repararon un puente con buen tubo y material”.

EL COMPROMISO

Para entender la situación a cabalidad a continuación se adjunta extractos del documento entregado por la empresa:

“Wpd Duqueco S.p.A, se compromete a ejecutar el mejoramiento del camino del sector de Las Camelias Altas, originalmente planificado para el mes de diciembre del 2021, ahora a ejecutar en el mes de abril de 2022. Esto, de acuerdo a las coordinaciones establecidas entre el Municipio de Los Ángeles, Junta de Vecinos Camelias Altas y wpd, con el objetivo de no interferir en la aplicación de matapolvo por parte del municipio a finales de diciembre de este año”.