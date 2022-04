Emprendedoras de la provincia de Biobío ganaron premio Despega Mujer en su segunda versión

Ivonne Sanhueza, Sandra Ormeño y Leslie Monsalve fueron tres emprendedoras de la provincia de Biobío que ganaron el premio Despega Mujer II para impulsar sus negocios.

Se trata de un beneficio de la Fundación Luksic, en alianza con las corporaciones Simón de Cirene y Construyendo Mis Sueños, que otorga apoyo integral a mujeres emprendedoras en cuatro ámbitos: Financiamiento, capacitación, mentorías personalizadas y círculos de aprendizaje.

En total, fueron 70 beneficiadas que recibieron un total de 2 millones de pesos, quienes usaron estos recursos para adquirir activos fijos y materiales de construcción para mejorar los espacios físicos del negocio y capacidades productivas.

Además, a través de una plataforma online las ganadoras tuvieron acceso a diferentes módulos, donde se abordaron temáticas de orden financiero, uso eficiente del dinero, organización, nuevas estrategias de venta y marketing, entre otras.

Una de las ganadoras fue Leslie Monsalve, dueña de bazar y provisiones Alain, en la comuna de Laja.

Al ser consultada, contó que “gracias a Despega Mujer II mi emprendimiento creció favorablemente. En el camino me fui dando cuenta que yo tenía otro talento desarrollado, la repostería”.

Junto con ello, agregó que “en este momento trabajo vendiendo dulces gracias a una parte del premio y a lo que me enseñaron. Con las capacitaciones y toda la ayuda financiera me sentí muy bien como persona y mujer, porque me di cuenta que uno puede lograr muchas cosas si es perseverante y esforzada. Agradezco a los grupos de Despega Mujer II porque confían en nosotras y nos ayudan a salir adelante”.

De la misma forma, Ivonne Sanhueza, también logró impulsar su emprendimiento Celeste Natural en Los Ángeles.

Al respecto, contó que “nos dedicamos a la confección de toallas femeninas reutilizables en telas de algodón. Tenemos distintos tamaños, toallas normales, abundante, nocturnas y postparto. Para mí fue muy importante ganar el Despega Mujer. No solo por el dinero sino por el acompañamiento y la red de contactos que ellos facilitan. Es un apoyo muy importante”.

Un caso similar fue el de la emprendedora Sandra Ormeño, quien gracias a este beneficio logró consolidar su negocio Provisiones Cristián, en Quilleco.

En cuanto a las mentorías, cada emprendedora estuvo acompañada por una mujer, experta en el área de negocios, quienes brindaron a las emprendedoras las directrices para establecer las necesidades del negocio y cómo superar ciertos obstáculos.

Además, a través de una plataforma online las ganadoras tuvieron acceso a diferentes módulos, donde se abordaron temáticas de orden financiero, uso eficiente del dinero, organización, nuevas estrategias de venta y marketing, entre otras.

Tal como indicó Paola Luksic, presidenta de Fundación Luksic, “además de apoyar a las ganadoras con nuevas herramientas y conocimientos para aplicar en el crecimiento de su negocio, se les ha entregado la confianza para que se empoderen como mujeres y tengan seguridad en sí mismas y sus capacidades”.