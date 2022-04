Chile en alerta ante agresiva hepatitis infantil: ¿Qué síntomas deben considerarse?

En medio de la pandemia por Covid-19, el mundo se prepara para una nueva amenaza sanitaria. La Organización Mundial de la Salud emitió una alerta internacional, que incluye a Chile, ante la agresiva hepatitis que afecta a menores de 10 años en diversos puntos de Europa y EE.UU. Lo preocupante: el 30% de los casos han requerido un trasplante de hígado para salvar la vida del afectado, desconociéndose además la causa del cuadro infeccioso. Según la OMS, ya son 169 los casos presentes en 11 países, uno de ellos mortal.

Y aunque el Gobierno no ha confirmado su presencia en Chile, el llamado de los especialistas es mantenerse alerta. “La hepatitis es la inflamación del hígado (…) Se presenta de manera secundaria a una agresión, que puede ser producida por drogas o por un virus. Es de fácil diagnóstico, mediante un examen de sangre”, explica Loreto Twele, infectóloga pediátrica y académica de Medicina de la U. San Sebastián.

“La actual preocupación radica en que los casos detectados no tienen como causa los tradicionales virus que provocan hepatitis en los niños (virus de hepatitis A, B o C), y la alta cantidad de casos que requieren trasplante. Eso no es común”, advierte. “Hay varias hipótesis circulando. Entre ellas, que se trata de una mutación del virus Adenovirus -que suele afectar las vías respiratorias- o que podrían estar relacionados con casos post Covid. O definitivamente es un nuevo virus”, recalca.

“En Chile tratamos esta patología, y contamos con una red que permite una adecuada atención de estos casos. En nuestro país el caso que más vemos es la Hepatitis A, y se transmite principalmente por alimentos mal lavados o contaminados con el virus” , comenta la especialista.

SÍNTOMAS

La actual aleta mundial atañe a los menores de 10 años, quienes pueden presentar parte de la siguiente sintomatología.

Decaimiento generalizado

Ictericia: coloración amarilla en la piel, las membranas mucosas o en la parte blanca de los ojos

Deposiciones claras

Orina muy oscura

Inapetencia

Fiebre

“Ante cualquier duda y síntoma, el llamado de los padres es a consultar con un especialistas y ver los pasos a seguir. Con un diagnóstico rápido y un tratamiento adecuado, la hepatitis puede enfrentarse de buena manera”, concluye Twele.