El suplementero: Un oficio que se mantiene a cuestas

El suplementero es definido como la persona que se dedica a la venta habitual de diarios o medios de información escritos al público general. Su imagen nace cercana al desarrollo de la Guerra del Pacífico, donde los ciudadanos se interesan en conocer acerca del Combate Naval de Iquique a través del suplemento del Diario “La Patria”.

La labor del suplementero fue crucial en su momento, ya que dependía, en gran parte, de ellos el acercamiento y masificación de la información para la ciudadanía. Eran el eslabón de la cadena que unía a los lectores y los medios de comunicación de la época.

Actualmente, el acceso a la información por parte de las personas se realiza de forma inmediata gracias a los distintos avances tecnológicos. Sin embargo, a pesar de lo complejo que se ha vuelto sostener este oficio, aún quedan quienes lo mantienen en pie.

LOS SUPLEMENTEROS

En su momento, diario La Tribuna conversó con Alejandro Escobar, suplementero angelino que ha dedicado 60 años de su vida a este rubro, donde comentó que: “Se han perdido muchos suplementeros (…) Y la pandemia no hizo más que agudizar esta pérdida. Muchos tuvieron que cerrar sus quioscos porque esto ya no es rentable para todos”.

Al respecto, el equipo de prensa tomó contacto con Domingo Jara, presidente del Sindicato de Suplementeros de la Provincia de Biobío, para conocer la situación actual de sus integrantes. “Los suplementeros casi ya no están funcionando. Concretamente, la están pasando mal (…) En parte por la tecnología que nos quitó gran parte de la labor que hacíamos”, comentó Jara.

Sin dudas, la realidad para quienes desarrollan este oficio se coloca cuesta arriba con el paso del tiempo. “Nosotros no podemos hacer nada, la tecnología tiene que seguir avanzando”, manifestó.

En cuanto a los trabajadores que siguen desempeñando sus funciones el presidente afirmó que: “Actualmente están registrados y con sus cuotas al día un total de 20 suplementeros. A estos hay que sumarle quienes no están asociados”, pero de igual forma la cifra sigue siendo considerablemente baja.

En este sentido, Jara agregó que: “Hay muchos que se han dedicado a otras funciones, porque como suplementeros no tenemos los ingresos que teníamos antes (…) Los diarios casi todos funcionan a través de internet”

Por otra parte, la llegada de la pandemia de Covid-19 en marzo de 2020 agudizó aún más la situación de este oficio. “Hay varios quioscos que están cerrados por la pandemia, hay suplementeros que sufren de enfermedades crónicas y han dicho que no se quieren exponer a un contagio (…) Mi situación, por ejemplo, es la de muchos colegas. No estoy trabajando en mi quiosco porque tengo una enfermedad crónica que me obliga a cuidarme”, aseveró.

Por último señaló que la Confederación Nacional de Suplementeros de Chile está haciendo gestiones para la consolidación de estos trabajadores como tesoro humano vivo, sin embargo, no han tenido una respuesta reciente.

SU RECONOCIMIENTO

Un 5 de mayo de 2015 el Congreso Nacional aprobaba la conmemoración del Día Nacional del Suplementero (25 de mayo) reconociendo la labor de las, en ese entonces, más de 9 mil personas en ejercicio.

Con el paso del tiempo, los legisladores se dieron cuenta que este reconocimiento no daba abasto para el importante aporte y huella han dejado en Chile y, por lo mismo, este año se decidió solicitar al Presidente de la República aprobar la solicitud que buscaba consagrar la imagen del suplementero como tesoros humanos vivos.

Además, la consagración de esta labor se acompañaba de un subsidio directo para los trabajadores en los casos en los cuales no hayan obtenido ayuda proveniente del Estado (Bono Covid-19, Ingreso Familiar de Emergencia, entre otros).

En la sesión de discusión realizada en marzo se aprobó la resolución con 136 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra. Por lo que, se espera que se siga legislando esta iniciativa para que este 25 de mayo próximo los “canillitas” pasen a desfilar como uno de los tantos iconos de la historia de Chile.