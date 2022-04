Autopista Nahuelbuta: Dirigentes y autoridades plantearon inquietudes por obras de construcción

Dirigentes vecinales y autoridades de la comuna se reunieron con la empresa encargada de la implementación de la Ruta Nahuelbuta, que conectará la comuna de Los Ángeles a Angol en la provincia de Malleco, y la cual obligará a realizar diversos trabajos en el área urbana de la comuna, desde calle Camilo Henríquez hacia el poniente.

En la actividad participaron dirigentes de las juntas de vecinos de Población Iansa, Altos del Retiro, Galilea, Altos del Retiro Sur, Condominio Los Cipreses, Plazas de Santa María, Condominio Los Maderos, el alcalde de Los Ángeles Esteban Krause, y otras autoridades, entre ellos el concejal Eduardo Velásquez, quien conversó con diario La Tribuna para abordar este tema.

DETALLES DE LA REUNIÓN

El concejal Eduardo Velásquez comentó que “esta reunión nace como consecuencia de una serie de inquietudes que me plantearon los vecinos, tanto del sector de Iansa, Altos del Retiro, Altos del Retiro Sur, Condominio Los Cipreses, y todos los vecinos que, de una u otra forma, están relacionados con las obras de construcción de la nueva Autopista Nahuelbuta, y particularmente del terreno urbano, porque si bien se hicieron muchas reuniones con vecinos en los sectores rurales, todo lo que tiene que ver con estas conexiones hacia la ciudad no han tenido contactos muy estrechos con la comunidad”, apuntó.

Junto con ello comentó que “se hizo una exposición detallada desde donde comienza la concesión de la Ruta Nahuelbuta, que va desde calle Camilo Henríquez hasta el Bypass en la zona urbana, por lo que es muy importante revisar diversos estándares, sobre todo de la conexión ya que hoy día donde tenemos los peores tacos en Los Ángeles es justamente a la entrada de la ruta a Nacimiento, por lo que se busca en definitiva que se genere una doble calzada que se conecte desde Vicuña Mackenna para salir de Los Ángeles, y también esa doble calzada para ingresar a Los Ángeles”, puntualizó.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

Una de las inquietudes que presentaron los dirigentes vecinales de la zona fue el cómo podrán ingresar desde los distintos sectores hacia la Autopista Nahuelbuta, tanto como para ir hacia Nacimiento o Angol. También para direccionarse a Los Ángeles, por lo que contó con una importante participación ciudadana, y en donde aún se pueden realizar modificaciones al proyecto inicial, por lo que indicó que “todas las inquietudes fueron planteadas por los vecinos. Participaron muchos dirigentes de las juntas de vecinos, yo estimo que alrededor de unos 20 a 25, se hizo una reunión bien interesante y con muchas inquietudes, y lo mejor de todo es que todavía se pueden hacer algunas correcciones al proyecto, por ejemplo lo que tiene que ver con el desplazamiento de las ciclovías. Habrá ciclovías bien extensas, y también debiesen haber variadas conexiones peatonales, así que eso también es importante que se vaya incorporando al proyecto”, puntualizó.

FALTA DE INFORMACIÓN SOBRE LAS OBRAS

Eduardo Velásquez reiteró la necesidad de informar a la comunidad sobre el desarrollo de este proyecto, y donde puntualizó que muchos carecían de información. Comentó que “la principal preocupación era darles a conocer a los dirigentes de las distintas agrupaciones vecinales lo que va a ocurrir, o sea, tenemos que ser honestos, habrá intervenciones en donde todos vamos a tener que asumir los costos del desarrollo. Eso es lo primero porque los vecinos no tenían ni siquiera claro cómo se iban a generar los trabajos y los accesos en las distintas vías. Yo me encontré con dirigentes que no tenían idea siquiera de que se estaba desarrollando la construcción de esta autopista, y que incluso va a llegar a Camilo Henríquez, por lo cual ese fue uno de los motivos por los cuales solicité esta reunión, ya que sentía que era una necesidad imperativa de que los vecinos tuvieran el conocimiento de estas obras, e inmediatamente pudieran hacer sus observaciones”, finalizó.