Evidencian nuevo caso de violencia escolar en Los Ángeles

Frontis del establecimiento involucrado.

Una nueva situación de violencia escolar aconteció en los últimos días en el Colegio Santo Tomás de Aquino, cuando una estudiante de quinto básico fue agredida físicamente por una alumna de un curso superior dejando en evidencia un preocupante panorama que ha sido la tónica en algunos colegios de la provincia.

Los hechos fueron expuestos a diario La Tribuna por la madre de la alumna, de quien resguardamos identidad por tratarse de una menor de edad.

Según explicó la madre el lunes 28 de marzo, “estaba en mi casa cuando me llama el inspector del colegio señalando que mi hija fue agredida por otra compañera de octavo básico (…) Fue agredida con patadas, le arrancaron mechones de pelo y le pegaron en sus partes íntimas”.

“La llevamos junto a Carabineros a constatar lesiones, producto de que le torcieron los brazos y le dieron cachetadas (…) Mientras que Carabineros en todo momento estuvo acompañándome” sostuvo.

No obstante, desde la institución escolar plantean que este tipo de instancias son regularizadas a través del protocolo denominado Maltrato Psicológico y/o Físico entre pares dentro o fuera del establecimiento. “El protocolo en estos casos dicta que se debe informar a los apoderados para que asistan al colegio y ver la situación”, aseguró Marco Alarcón, encargado de Convivencia Escolar.

“En el protocolo el equipo de convivencia es el primero que aborda la situación, yo como directora después de ver todo lo que ocurre abordo el caso, para eso tenemos un equipo de convivencia, compuesto por una psicóloga, una trabajadora social y un encargado de convivencia”, complementó Elga Rodríguez, directora del establecimiento.

Al día siguiente, la psicóloga del colegio, Roxana Hernández, tomó contacto con la madre para evaluar la situación.

Sin embargo, a pesar de los intentos de apaciguar los hechos, el miércoles 30 de marzo, comentó la madre, “íbamos saliendo del colegio luego de sostener una reunión con la directora y mi hija volvió a ser atacada en presencia mía. Le tiraron un objeto a la cara y la agredieron psicológicamente con palabras vulgares”.

Al respecto el colegio expresó que esta situación particular ocurrió cuando el bus de acercamiento se encontraba en las afueras del edificio. “Los niños dentro del bus se estaban lanzando objetos, lo que no correspondía, el objeto en cuestión fue un pedazo de goma que le llegó a ella (…) Nosotros después seguimos el protocolo de averiguar qué fue lo que pasó y en ningún momento en la entrevista que tuvimos con los niños manifestaron conocer a la niña”, explicó Marco Alarcón.

MEDIDAS Y SANCIONES

Según comentó la apoderada “la directora afirmó que iban a colocar cámaras en el colegio y que esto no iba a volver a pasar (…) En cuanto a las atacantes, una fue suspendida, pero la otra continúa en el colegio”.

Desde la institución de educación, además de enfatizar que un equipo multidisciplinario interviene en este tipo de circunstancias, señalaron que la instalación de cámaras es un proyecto que se está solicitando para resguardar la seguridad tanto de los alumnos como de los profesores.

No obstante, a pesar de las medidas tomadas, la apoderada manifestó que no son suficientes para subsanar el daño. “Mi hija psicológicamente está mal, por lo que, ojalá esta situación no quede así. Hoy le pasó a ella y mañana le puede pasar a más pequeñas en el mismo colegio (…) Ya no tengo la tranquilidad como mamá de seguir enviando a mi niña”, concluyó.

Por último, la directora del Colegio Santo Tomás de Aquino enfatizó en la labor de la institución. “Consideramos que es súper importante realizar trabajos de apoyo a los niños, porque, tal como ha pasado a nivel país, la agresividad se ha elevado en algunos estudiantes. Entonces nosotros tenemos que acogerlos y darles las orientaciones trabajando la parte socioemocional. Por eso trabajamos con especialistas dentro del establecimiento”.