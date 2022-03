ANFP se desmarca de lo ocurrido con los cuatro clubes de Tercera División

Ante los cuestionamientos por la eliminación de los cuatro clubes de la Tercera División en la Copa Chile, pese a estar programados para el pasado fin de semana.

La ANFP emitió un comunicado en que puntualiza que los equipos amateurs participantes de la Copa Chile EASY 2022 son invitados y designados por ANFA y no por ANFP.

Independiente de las bases de la Copa Chile 2022, señala en el comunicado, “que los clubes participantes ya sabían en que estadios (propuestos por ellos mismos) iban a jugar desde febrero. Incluso en enero muchos de estos clubes ANFA comenzaron a hacer publicaciones confirmando que habían sido invitados al certamen”.

Más adelante exponen, “una vez que los clubes informaron los estadios donde harían de local y dónde apareció que algunos no cumplían con la normativa, se les envió toda la documentación necesaria para ser presentada (incluso con un instructivo) el 3 de marzo de tal manera de revertir dicha situación.

De los 16 clubes invitados 12 equipos hicieron las gestiones correspondientes y sólo 4 no cumplieron.

“Es importante apuntar que ANFA siempre fue claro con todos los clubes invitados, y la normativa señalaba que el equipo que no tiene estadio disponible quedaba inmediatamente eliminado. Algunos de estos clubes buscaron reprogramar sus encuentros para tener más tiempo en la búsqueda de los recintos apropiados, pero el calendario de la Copa Chile 2022 hacía imposible cumplir con este requerimiento, ya que la próxima semana entran los equipos de la primera B vs los ganadores de estas llaves por lo que no había fechas disponibles”.