Buscan reconocer a los suplementeros como tesoros humanos vivos

La Cámara de Diputadas y Diputados respaldó la solicitud enviada al Presidente de la República para efectuar un reconocimiento a los suplementeros de Chile, como tesoros humanos vivos.

La resolución 1177 fue presentada a la Sala por la exdiputada Marcela Sabat (RN) junto a las/los diputadas/os Marcelo Díaz (IND), Maya Fernández (PS), Gonzalo Fuenzalida (RN), Andrés Longton (RN), Karin Luck (RN), Paulina Núñez (RN), Érika Olivera (IND), Maite Orsini (RD) y Camila Vallejo (PC); y busca apoyar a todas estas personas portadoras de un patrimonio cultural inmaterial.

Entre sus considerandos, el texto señala que “ante el contexto actual, nadie puede negar que la situación de todos se ha visto afectada, y para el caso particular de los suplementeros sus ventas se han visto disminuidas aún más por las zonas de cuarentena o simplemente por la propia disminución del flujo de personas que ha causado el COVID-19”.

“Razón por la cual es que resulta necesario apuntar en la línea de no tan solo efectuar un reconocimiento a este oficio, sino que a su vez, brindar recursos (subsidios) a modo que estos puedan brindar sustento a sus familias”, sostiene el documento oficial.

En cuanto a la resolución, la cual fue aprobada con 136 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra, busca que este 25 de mayo se efectúe el otorgamiento del reconocimiento como Tesoros Humanos Vivos, además de poder gestionar subsidios directos para estos trabajadores en los casos en los cuales no hayan obtenido ayuda proveniente del Estado (Bono Covid-19, Ingreso Familiar de Emergencia, entre otros).

La imagen del suplementero

El oficio de suplementero nace principalmente dentro del desarrollo de la Guerra del Pacífico, en donde, a raíz del Combate Naval de Iquique, la ciudadanía se muestra interesada en conocer sobre la suerte de la escuadra nacional a través del suplemento del Diario “La Patria”.

Esta labor fue fundamental en su momento, puesto que eran los encargados del acercamiento y masificación de la información para la ciudadanía. Eran el puente entre los lectores y los medios de comunicación.

Con el paso de los años este trabajo se volvió cada vez más complejo de sostener. El nacimiento de internet cambió la forma en que las personas accedían a la información, forzando al suplemento a buscar otros medios de ingresos dentro de los quioscos.

En el caso de Los Ángeles, es común ver como se ofrecen todo tipo productos por parte de los suplementeros, desligándose de cierta forma de sus propios orígenes. No obstante, aún quedan trabajadores que han dedicado su vida a la difusión del diario, uno de ellos es Alejandro Escobar.

Don Alejandro ha desarrollado la labor de suplementero durante 60 años, por lo que se vuelve una voz más que autorizada para dar testimonio del panorama actual que vive este oficio.

Actualmente “se han perdido muchos suplementeros (…) Y la pandemia no hizo más que agudizar esta pérdida. Muchos tuvieron que cerrar sus quioscos porque esto ya no es rentable para todos”, señala Escobar afirmado de la puerta de su quiosco ubicado en calle Caupolicán, llegando a Valdivia.

El impacto de la pandemia, reconoce, no le ha sido indiferente. “La pandemia la viví mal, al menos nunca me he contagiado, pero el trabajo no es igual a como era antes”, algo en lo que enfatiza constantemente.

Con respecto a la resolución que busca reconocer a los suplementeros como tesoros humanos vivos, Don Alejandro expresa que “es importante que se reconozca nuestra labor, en especial considerando todos los años invertidos”.

Por último, uno de los más longevos suplementeros de Los Ángeles, se despide recalcando que solo le gustaría “que la gente fuera más respetuosa con nosotros, porque muchos nos miran en menos”. Una más que simple petición de parte de uno de los oficios, en su momento, más importantes del país.