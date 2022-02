El difícil camino en el fútbol para Diego Cayupil, que llega a D. Iberia con las ganas de triunfar

Diego Cayupil y Hugo Herrera son las nuevas incorporaciones para el nuevo plantel de Deportes Iberia para el campeonato de la Segunda División, que ahora arma el también recién llegado, Fernando Gutiérrez.

En el caso de Cayupil, es un lateral izquierdo de 23 años (en marzo cumple los 24), que mide 1,78, se formó en Colo Colo y estuvo varias temporadas en D. Temuco. Procede de Deportes Recoleta.

En el “Cacique” fue el técnico Carlos Pedemonte quien, después de haber estado cinco años en la Ruca de Macul, le comunicó a Cayupil que no iba a tener opciones de jugar, así que le liberaron el pase, regresando a La Araucanía para estar más cerca de su familia.

“La salida de Colo Colo fue durísima. Estaba entrenando, venía jugando como titular y de un momento a otro me llamó Pedemonte. Nunca pensé que me podían echar, me dio mucha pena por todos los años y cariño que le había tomado al club. Era el equipo de mis amores”, reconoció Cayupil en entrevista a Publimetro.

LLAMADO A LA ROJA

Para Diego Cayupil no ha sido un camino fácil en el fútbol. Cuando tenía 19 años, en marzo del 2018, sorpresivamente recibió el llamado de quien entonces era técnico de la Selección chilena, Reinaldo Rueda, para formar parte del microciclo de La Roja. “Estoy muy feliz, la verdad es que me pilló de sorpresa, jamás lo pensé. Soy un futbolista joven, estoy recién empezando y esto no me lo imaginaba”, comentaba en esa oportunidad, en conversación con CDF Noticias.

Sin embargo, luego de aquello, no ha podido ver despegar su carrera. En el año 2020, el técnico Patricio Lira le comunicaba que no contaría con él para esa temporada en D. Temuco, por lo que debería salir a préstamo, arribando a D. Recoleta.

Pero tras su participación bajo las ordenas de Rueda, su suerte cambió. Llegando a Temuco se encontró con la dura determinación del técnico del “Pije”, Dalcio Giovagnoli, que lo sacó de la titularidad, e incluso no lo citó para el crucial partido ante Estudiantes de Mérida por la Copa Sudamericana. “No te sabría decir qué pasó cuando volví de la Selección, quizás mi reemplazante lo hizo bien cuando yo no estuve”, señaló a Publimetro.

D. RECOLETA Y LA LESION

Una vez cedido a préstamo en D. Recoleta, la temporada 2020 – 2021, Diego Cayupil jugó 13 partidos, no teniendo la regularidad necesaria para luego volver a D. Temuco donde quedó fuera de competencia al sufrir una lesión muscular.

UNA APARICIÓN ANTE D. IBERIA

Todo venía bien para el nacido en Nueva Imperial (Región de la Araucanía). La temporada 2021 – 2022 sería su revancha en D. Temuco, equipo de la Primera B. Había sido citado como titular para enfrentar a D. Iberia por Copa Chile, en el inicio de la primera fase en Los Ángeles el 2021. En aquella oportunidad en el municipal angelino, a los 4’ anotó el cuadro albiverde, mediante Alan Alegre, gracias a un pase precisamente de Cayupil. 1 a 0 se impuso la visita al final del cotejo

Pero en ese semestre, una lesión muscular lo deja al margen, no siendo considerado por Patricio Lira.

“LLEVAR LA SANGRE MAPUCHE ES UN ORGULLO”

El oriundo de Nueva Imperial nació el 5 de marzo de 1998 y nunca ha renegado de sus raíces. Al contrario, siempre y en todas las entrevistas que ha dado, ha señalado el orgullo que siente de ser mapuche. “Llevar la sangre mapuche es un orgullo” (Desconcierto.cl)