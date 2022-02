Vecinos protestan por retraso de meses en entrega de sus viviendas

Los manifestantes en la ocasión llevaban ocho años realizando las gestiones para conseguir el subsidio habitacional, que beneficia a más de 300 personas que hoy aún no cuentan con su vivienda.

Vecinos de Huepil se manifestaron en una marcha desde la plaza de la localidad hasta la alcaldía, protestando por el retraso en la entrega de las viviendas de Villa España, proyecto inmobiliario que lleva más de medio año de atraso en su entrega y que ha complicado la situación de algunas personas que no son originalmente del sector y se encuentran arrendando casas. Desde la alcaldía local dijeron que se reunirían con la Entidad de Gestión Inmobiliaria Social y la constructora para buscar soluciones al problema.

La socia del Comité Villa España, Keilin Quanaqueo, dijo a Diario La Tribuna que “nos estamos manifestando porque hace más de un año nos dijeron que las casas iban a ser entregadas en junio, pero desde ahí ya ha habido cuatro o cinco prórrogas que nos están pidiendo: en diciembre del año pasado nos pidieron una prórroga de 45 días, donde iban a solucionar temas administrativos, porque las casas están terminadas y el lunes tuvimos una reunión con la Entidad de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS) y el municipio, pero ellos solamente nos dan consuelo, y además nos pidieron 60 días más para trámites administrativos y hace tiempo nos dicen lo mismo, pero no soluciones ni fechas”. Quanequeo contó que “a mucha gente ya le están pidiendo el arriendo (de sus viviendas actuales), pero no tenemos como ayudarlos, la constructora supuestamente les iba a pasar un albergue provisorio, pero eso tampoco se ve que esté disponible”. La vocera de los vecinos de Villa España dijo que “muchas familias vinieron desde Santiago porque supuestamente en enero entregaban las casas y ahora piden 60 días más para ver temas administrativos pero no hay respuesta de nada, la prórroga inicial era hasta el 15 de febrero y ahora nos pidieron hasta el 7 de abril”.

REUNIONES DARÁN A CONOCER EL FUTURO DE LOS VECINOS

Keilin Quanequeo explicó que otro problema que aqueja a los afectados por el retraso en las obras es conseguir arriendos en la comuna: “están muy escasos, muchos de los que arrendaban en el sector estaban esperando estas casas y tienen hijos y no saben qué hacer ni dónde ir, quedarían en la calle y con las casas estando listas y Coelcha no da soluciones, supuestamente le iban a dar un número a la presidenta del comité para que apuraran los trámites, pero no es una solución real”. El alcalde subrogante de Tucapel, Francisco Dueñas, contó que “el Comité Villa España estuvo alrededor de ocho años con iniciativas para lograr el subsidio habitacional, que se logró el 2018, beneficiando a más de 300 personas, el año 2019 se iniciaron las obras, dándose una serie de prórrogas por parte de la EGIS hacia la empresa constructora, con obras que tienen un avance de cerca del 95 por ciento, lo que queda por terminar son pequeñas partidas, como áreas verdes”.

Dueñas contó que “sin embargo, a los vecinos les llegó una invitación de la EGIS para ver las obras del complejo habitacional y diciéndoles que se aplicaría una encuesta para ver la posibilidad de ampliar el plazo en 60 días más, por lo que un grupo de vecinos se manifestó y fueron recibidos en la alcaldía, debido a su preocupación de que nadie les garantiza que se respete y entregue las obras en estos 60 días más”. Debido a lo anterior, el edil (s) programó una reunión para el 9 de febrero a las 15:00 horas, “donde la directiva vecinal, el Servicio de Vivienda y Urbanismo Los Ángeles, la EGIS y la constructora don Héctor Vega donde se conocerá en detalle lo que la EGIS y la empresa le ofrecen a los vecinos”. El concejal de la comuna de Tucapel, Patricio Manosalva, quien conversó con los vecinos mientras marchaban por la plaza hacia la alcaldía de Huepil, dijo a Diario La Tribuna que “como concejales nos corresponde visibilizar este tema, porque para los vecinos ya esto se está haciendo insostenible, con mucha desconfianza, porque ahora se vence una prórroga que habían solicitado anteriormente y volvieron a pedir una prórroga de 60 días”.

ATRASO IMPACTARÍA ESPECIALMENTE A QUIENES NO SON DE HUEPIL

Producto de lo anterior, el fiscalizador municipal acudió a la convocatoria realizada por los vecinos “para visibilizar el problema en el concejo, aunque también participaremos en la reunión programada para hoy con parte del Serviu y la EGIS, donde la municipalidad también estará presente para buscar una solución para los vecinos de Villa España, que están realmente complicados”. Uno de los socios del Comité Villa España, Alfredo Zenteno, dijo que “se nos ha pedido demasiadas prórrogas para la entrega de nuestras casas y estamos exigiendo que dentro de lo que nos tienen que entregar para esta prórroga se entregue todo lo que se pidió, porque no estamos de acuerdo con volver a aceptar más atrasos en la entrega de nuestras casas, ya llevamos dos años esperando”. Zenteno agregó que el retraso en la entrega “nos afecta significativamente, porque no todos estamos en la misma situación, hay familias que vinieron por un tiempo con parientes del sector y hay familias que pagan arriendo, pero porque uno se programa para la entrega de estas viviendas”.