Mujica a Boric: “Tengo confianza en tu capacidad”

El presidente electo Gabriel Boric realizó una típica entrevista con el medio uruguayo M24, no obstante, mientras se desarrollaban las preguntas y respuestas se sumó el ex presidente uruguayo del Frente Amplio, José “Pepe” Mujica, quien no dudó en referirse al futuro jefe de estado.

“Tengo que darte un abrazo a la distancia, desearte suerte. Tengo confianza en tu capacidad, en el viento fresco de tener una visión más abierta del mundo progresista”, expresó Mujica.

“Una sociedad puede tener éxito económico y puede tener deudas sociales terribles, ese es tu trabajo por delante”, agregó.

“La enorme desigualdad es el problema de nuestro tiempo, no es un problema de Chile, es un problema de nuestra civilización (…) Es portentoso lo que es capaz la inteligencia y la capacidad humana y no podemos llevar sociedades más justas, más llevaderas”, fueron algunas de las palabras que el ex mandatario le dirigió a Boric.