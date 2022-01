Antuco: Una comuna con Sello de Origen gracias a la miel

El programa “Tribuna Para Todos” en su versión “En Viaje”, conducido por Juvenal Rivera, tuvo el agrado de conversar con Paula Carrasco, presidenta de la Agrupación Apícola de la comuna de Antuco, quien habló acerca de la producción de miel local reconocida a nivel nacional.

La sociedad de apicultores, según comentó la presidenta, está activa desde noviembre del 2019. No obstante, la agrupación existía de antes, “solo que por razones ajenas a nosotros eso se disolvió y nuevamente nos volvimos a integrar y empezamos a trabajar. Esta motivación nació gracias al análisis que llevó a cabo la Universidad de Concepción”.

“La casa de estudios nos catalogó como la mejor miel del mundo. Algo que los apicultores ya sabíamos, pero con el estudio se confirmó. Esta confirmación nos fortaleció, nos unió y nos permitió volver a desarrollar y promover nuestro producto”, agregó.

Actualmente, “somos reserva nacional de la biosfera, gracias a que tenemos una floración única en el mundo, eso no lo decimos nosotros, lo dijo la Universidad de Concepción. Nuestra miel es producida por una floración especial, tenemos flores que se creía que ya no existían y al estudiar las cualidades de la miel se dieron cuenta de que, si existen todavía, a lo mejor muy en el cerro, pero todavía existe ese tipo de floración”, explicó Carrasco.

GEORREFERENCIADOS

Los productos, tanto la miel como sus derivados, producidos en la comuna de Antuco, cuentan “con un código QR, el cual va impreso en todos los envases. Al escanearlos uno puede saber el nombre del apicultor, el lugar donde está ubicado su apiario y, de esta forma, saber en dónde se produjo la miel que está consumiendo en su casa. Todo gracias a la georreferenciación”.

Todos quienes están detallados en el sitio web son los trabajadores que pertenecen a la asociación. “Actualmente hay 31 socios. De a poco se van a ir sumando más, ya que, han visto que estamos trabajando de una buena forma, gracias a la ayuda de la Municipalidad de Antuco, por supuesto”, expresó la presidenta.

El producto principal de la comuna es la miel, pero también ofrecen otros tipos de resultados derivados de la apicultura, como las cremas de propóleo, el polen, el propóleo líquido, las velas de cera y, la novedad, miel natural, “tal cual como se saca del panal”.

LA ORDENANZA MUNICIPAL

En otro ámbito, Paula Carrasco detalló una lucha que llevan por más de dos años para lograr que se implemente una ordenanza municipal que “regule el tema de la apicultura trashumante que era el principal problema que nosotros teníamos”.

Este tipo de actividad consiste en llevar las colmenas a los lugares donde exista mayor disponibilidad de néctar o polen para las abejas. Sin embargo, había sido implementada de forma “indiscriminada”, según explicó Carrasco.

“A veces llegaba un trashumante y se instalaba a 100 o 50 metros de un apiario donde había un apicultor con dos cajones, entonces significaba enfermedades y, sobre todo, pillaje”, afirmó.

“La gente a lo mejor no sabe qué es el pillaje. Es cuando las abejas vienen sin miel y llegan a un lugar donde si hay miel, comienzan a asaltar el cajón y a destruir el apiario”. No obstante, la presidenta destacó que no buscan prohibir esta actividad, sino realizar una regulación. De esta forma ninguna de las prácticas de la apicultura dañaría a la otra.

Por último, Carrasco concluyó afirmando que “para quienes no sean de la comuna y deseen comprar miel, se pueden dirigir a la página de la Municipalidad de Antuco (municipalidadantuco.cl), seleccionar la pestaña turismo y luego, registro apícola. Ahí les van a aparecer los nombres de los apicultores con su respectivo número de contacto. Y para quienes son de la comuna, o son turistas, pueden dirigirse a la oficina de turismo que está acá en la plaza central y preguntar a los encargados ¿dónde venden miel pura y natural de la comuna de Antuco? Los esperamos”.