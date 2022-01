Cuatro diseños de proyectos de mejoramiento urbano para Los Ángeles estarán finalizados este 2022

Cuatro proyectos de mejoramiento urbano integral estarán finalizados este 2022 en su etapa de diseños, a lo que se sumará un quinto el año 2023, según dio a conocer el seremi de vivienda y urbanización Sebastián Abudoj, de visita en los estudios de radio San Cristóbal.

La autoridad regional participó en Los Ángeles de diversos encuentros con dirigentes de la comuna para dar a conocer estas obras de inversión y mejoramiento, y así también promover la participación de la ciudadanía en el desarrollo de estas iniciativas.

Dentro de los objetivos que desean concretar en la comuna, Abudoj indicó que “aquí hay dos temas: lo primero es adelantarse al progreso que todos sabemos que está teniendo y que va a tener Los Ángeles, para que ese crecimiento no signifique un deterioro en su calidad de vida. Lo segundo, es fomentar en serio la participación de las comunidades, y lo tercero es avanzar a ciudades más sustentables con las personas, pensando en una ciudad para la gente, más que para el vehículo o para el trabajo. Sobre lo primero hoy día (martes) compartimos con dirigentes sociales y juntas de vecinos para contarles sobre la cartera de proyectos que tiene la comuna de Los Ángeles, y que como ninguna otra, durante este año 2022 va a tener finalizados cuatro diseños de mejoramiento urbano integral, que consideran conectividad, más el diseño o propuesta de diseño que está finalizado que es el mejoramiento de avenida Ercilla”, precisó.

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO

Junto con lo anterior, el seremi Abudoj agregó que “estos son proyectos que nosotros queremos que sean de mejoramiento urbano integral, es decir, que incluyan además mejoramiento del espacio público, ciclovías, evacuación de aguas lluvias, puentes en algunos casos, y que sean una oportunidad para que donde se hace el mejoramiento de conectividad, los barrios que están contiguos tengan una mejor calidad de vida y mejores condiciones”, apuntó.

En relación al Sistema de Control Automático de Tráfico -SCAT- en Los Ángeles, dio a conocer que “hoy día ya finalizó su primera etapa y va a continuar con la segunda, y que además de infraestructura, va a significar una mejor gestión del tráfico, cámara de seguridad en una gestión desde Los Ángeles y no desde Concepción, para que cuando haya un accidente los bomberos, la ambulancia o carabineros puedan llegar más rápido y además tú puedas gestionar el tráfico y así el resto de las personas no se vean afectadas por esto”, indicó.

En esa misma línea agregó que “en un tercer punto es la sustentabilidad, y sustentabilidad que tiene que ver con el medioambiente, ya que cuando tenemos tacos y tráfico contaminados más, pero también que sea sustentable con las personas, y por lo tanto, hay que genera infraestructura pública como ciclovías o rutas peatonales, y que sean alternativas a los vehículos y donde las persona de verdad puedan bajarse del transporte vehicular y usar la ciclovía o caminar por la ciudad como una medida efectiva para hacer traslados que sean útiles, porque si la ciclovía no me permite llegar al trabajo, al teatro, al gimnasio o cualquier otra actividad, entonces no tiene mucho sentido”, enfatizó.

DISEÑOS DE MEJORAMIENTO TERMINADOS

En relación a los diseños de mejoramiento de vías en la comuna, el seremi Sebastián Abudoj indicó que “hoy día tenemos terminado el diseño de mejoramiento de la Avenida Ercilla, y van a finalizar durante el año 2022 circunvalación norte, Costanera Quilque oriente, el par Villagrán -Almagro y además el par Rodríguez – Mendoza – San Martín – Valdivia, y el 2023 se va a agregar la prolongación de la Avenida Ricardo Vicuña poniente, entonces estos son los proyectos que están en diseño”, comentó.

El seremi de vivienda también abordó la participación ciudadana en estos proyectos para la comuna, donde manifestó que “la participación ciudadana la queremos replicar en estos proyectos, que además en el caso de Los Ángeles, es una de las pocas comunas a nivel nacional que tiene el crecimiento que hoy vemos, que va a seguir creciendo, y que cuenta además con un diseño ya finalizado, cuatro que van a finalizar este 2022, y otro que se va a agregar el 2023, y queremos tener una visión integral, anticipada, participativa, para que el ritmo de crecimiento de la ciudad vaya en sintonía con infraestructura pública que va a requerir que más personas puedan vivir en Los Ángeles”, finalizó.