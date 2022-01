Villa Coigüe: Vecinos vuelven a reclamar por abandono municipal

Fotografía de archivo de uno de los accesos cerrados antes de la intervención de las negociaciones.

Una controversial reunión fue la que se llevó a cabo en la comuna de Negrete, el pasado viernes 14 de enero, donde el alcalde Alfredo Peña entregó los resultados de una negociación previa con el dueño de uno de los loteos que colindan con el río Biobío en la villa Coigüe, quien impedía el acceso de los vecinos a la ribera.

Para conocer los detalles de la jornada, el equipo de prensa se contactó con la Municipalidad de Negrete, sin embargo, aseguraron que el edil “no ve necesario seguir refiriéndose al tema”.

No obstante, diario La Tribuna conversó con Angélica Isla, locataria del sector y una de las principales gestoras de las acciones que permitieron dar acceso al río a las personas de la villa Coigüe, quien participó de esta bullada reunión.

Isla explicó que, en primera instancia, se anunció que el dueño del terreno iba a abrir el portón en un horario de 09:00 a 21:00 horas. Situación que “no nos agradó, porque seguía la restricción (…) y nosotros no queríamos que estuviera cerrado en ningún momento”.

“La reunión fue bastante intensa. Nos opusimos y a raíz de eso el dueño accedió a dejar abierto las 24 horas”, señaló. Aunque explicó que “el municipio no tomó acciones legales, y lo que uno esperaba era eso, porque independiente si él es dueño o no, según la ley, ese acceso debe estar libre”.

Por otra parte, la vecina destacó que esta resolución de conflicto tardó meses, ya que, “las gestiones fueron bajo presión. Si no fuera por la gestión de la diputada Joanna Pérez, el municipio no hubiera actuado”.

Misma diputada que en conversación con diario La Tribuna, en ediciones anteriores, señaló que “estamos confiados en que, además, con los oficios que hemos remitido y por la voluntad de las partes, se pueda buscar una solución atingente a la problemática de los vecinos”.

Además, Isla rememoró que en la génesis del conflicto se llevó la problemática al Concejo Municipal del 14 de septiembre de 2021, pero “ahí quedó el tema. Luego de que hablaran con el dueño, quien en ese entonces se fue en negativa, no se hizo mucho más”.

Fotografía actualizada del acceso al río Biobío abierto.

UNA SERVIDUMBRE

Según comentó Angélica Isla, “hay otro acceso que está cerca del lugar, pero no está habilitado. Hay una serie de obstáculos que impiden ir al río por ese camino. El alcalde no se quiere hacer cargo de ese tema, porque es mucho el gasto. Entonces si para ellos es mucho el gasto ¿a quién recurrimos nosotros para poder tener un acceso bien hecho y no estar pasando por el del vecino?”.

Frente a esto, diario La Tribuna rescató las declaraciones realizadas por el alcalde Alfredo Peña durante el Concejo Municipal del 11 de enero de 2022, donde señaló que “nosotros seguimos haciendo averiguaciones y resulta que entre el Lote 3 y 4 de los mismos predios que están ahí está la servidumbre existente. Esa servidumbre también está accesible, pero sin acceso vehicular”.

“Los accesos a los ríos no han sido cerrados; entendemos que vehicularmente sería la mejor opción. Nosotros fuimos a ver el mismo terreno con el arquitecto y el director de obras, y resulta que la inversión que hay que hacer para que transiten vehículos por la servidumbre es bastante alta para que el municipio se haga responsable”, añadió.

Angélica Isla, por su parte, fue tajante al decir que “el alcalde dice no tener maquinaria para arreglar en Coigüe nuestro acceso, sin embargo, en Negrete sí. La desigualdad es enorme. Coigüe se cansó del abandono del municipio”.

Las afirmaciones de Isla apuntan al trabajo de “Aseo y Ornato” realizado en el sector Piedras Blancas, por parte de la Municipalidad de Negrete el 8 de enero de este año.

Reunión del alcalde con los vecinos el 14 de enero de 2022. Créditos: Municipalidad de Negrete

LA SEREMI

Frente a esta situación, diario La Tribuna conversó con la seremi de Bienes Nacionales del Biobío, Victoria Pincheira. “Durante la temporada de verano aumentan las denuncias en el Ministerio de Bienes Nacionales respecto a cierres de todo tipo de cuerpo de agua, entendiéndose lagunas ríos y playas”, sostuvo.

“Es en este contexto que ha llegado a nuestra secretaría regional ministerial una denuncia en la comuna de Negrete en la localidad de Coigüe en la provincia de Biobío, respecto de una prohibición de ingreso al río Biobío por parte de la comunidad”, agregó.

“En este sentido se activaron automáticamente los protocolos frente a esta denuncia que llegó a la aplicación ‘Playapp’ y es por eso que, este miércoles 26 de enero, nuestros funcionarios técnicos se apersonarán en el lugar para realizar las fiscalizaciones correspondientes”, añadió.

Por último, la autoridad enfatizó en la importancia de realizar denuncias. “Se hace el llamado por parte de esta Seremi de Bienes Nacionales a que se realice la denuncia, en caso que exista una coacción a todo tipo de cuerpo de agua, ya que, solamente así nosotros podemos proceder a fiscalizar e iniciar los procedimientos respectivos”, concluyó.