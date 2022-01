Constructora tiene menos de un mes para solucionar los problemas de vivienda

Fotografía de archivo de una manifestación organizada por los vecinos el 31 de agosto de 2020.

Una caravana de automóviles recorriendo distintos barrios del sector sur de la ciudad de Los Ángeles, un 30 de julio de 2020, marcó el inicio de lo que sería una constante lucha de parte de los vecinos del Portal Manso de Velasco 5 para conseguir que la empresa Manitoba SPA solucione los problemas constructivos que, aseguran, han presentado sus viviendas.

Un mes después que se registrara la manifestación pacífica, el 31 de agosto de 2020 Bryan Schneeberger, en ese entonces, gerente general de la constructora Manitoba SPA, salía a responder a los reclamos. “Hemos dado solución y atención a la gran mayoría de clientes que presentaron algún tipo de requerimiento de post-venta, teniendo a la fecha abordados más del 90 % de dichos requerimientos”, afirmaba la declaración pública firmada por Schneeberger.

Las declaraciones no tardaron en ser respondidas por los vecinos quienes en los primeros días de septiembre desafiaban a la empresa a evidenciar el cumplimiento de los reclamos. “Si nos demuestra que es así, que han resuelto de manera satisfactoria el 90 % de los reclamos de nuestros vecinos, nosotros bajamos este movimiento y no hacemos nada más”, vociferaba Luis Gutiérrez, actual presidente de la junta de vecinos del Portal Manso de Velasco 5.

En la ocasión, el representante de los residentes daba cuenta que, de las 250 viviendas entregadas, alrededor de 200 presentaron problemas constructivos de alguna índole.

Reclamos que, además, se sumaban a los distintos oficios, generados a raíz de las visitas inspectivas realizadas por profesionales del Servicio de Vivienda y Urbanismo, que exhortaban a la empresa a responder de manera inmediata a los vecinos.

Luego de breves cinco días, un 7 de septiembre de 2020, el Concejo Municipal de Los Ángeles daba a conocer que financiaban con tres millones y medio de pesos la contratación de un especialista para que realizara un peritaje a las viviendas afectadas. Al respecto, la empresa Manitoba solo guardaba profundo silencio.

Pasaba el tiempo y aún los vecinos no veían una pronta solución a sus problemas, no obstante, el 11 de febrero de 2021 la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda del Biobío comenzó dos procesos sancionatorios paralelos en contra de la constructora, la cual era suspendida del Registro Nacional de Constructoras de Viviendas Sociales, modalidad privada, por dos meses.

Sin embargo, el segundo proceso al que se enfrentaba la constructora no involucraba a la quinta etapa (Manso de Velasco 5), sino que, englobaba a la sexta etapa por no ejecutar el proyecto en conformidad a las especificaciones técnicas que fueron definidas de manera previa. Esta etapa ni siquiera era entregada a sus potenciales beneficiarios.

SITUACIÓN ACTUAL

Debió pasar más de un año para que, finalmente, Samuel Domínguez, director del Servicio de Vivienda y Urbanización de la región del Biobío, oficiara a la empresa constructora Manitoba SPA para que en un plazo menor a un mes se realice “el cierre definitivo de todo trabajo de post-venta pendiente”.

“Dentro del plazo anterior vuestra empresa deberá adjuntar acta de trabajos y compensaciones realizados con la conformidad correspondiente para cada una de los 98 propietarios que firman la carta del Antecedente”, añade el documento.

Sin embargo, la historia, según comentan los vecinos, está lejos de terminar. En conversación con diario La Tribuna, Luis Gutiérrez, presidente de la junta de vecinos del Portal Manso de Velasco 5, declaró que “la inmobiliaria está llamando a algunos propietarios para ofrecerles papel mural y piso flotante a modo de compensación”.

“Un muro que está chueco no se va a enderezar con papel mural (…) nosotros no vamos a recibir eso porque nuestras casas no valen unos pliegues de papel mural y tampoco valen unas cajas de piso flotante”, concluyó el representante de los vecinos y vecinas radicadas en la villa Portal Manso de Velasco 5, que esperan que el lunes 07 de febrero, plazo límite impuesto a la constructora, sea el último de una extensa lucha.

Diario La Tribuna se contactó con la empresa en cuestión, no obstante, al cierre de la edición no hubo declaraciones oficiales al respecto.