Cero Filas: La herramienta digital de la PDI que facilita el trámite de regulación de migrantes

En el contexto de pandemia por Covid-19, las instituciones públicas, tanto la PDI como otras relacionadas con el ámbito de migratorio, se han visto en la obligación de generar nuevas opciones para atender al público.

En conversación con radio San Cristóbal, el jefe del Departamento de Migración y Policía Internacional de Los Ángeles, Alain Paul Villaseñor, explicó las distintas opciones que tienen las personas extranjeras para regularizar su situación en el país.

Precisó que “existen trámites que ya no es necesario realizar de forma presencial, por ejemplo, el ingreso de visas, solicitudes de visas y la actualización de documentación se pueden hacer a través de un sistema informático en el sitio web pdichile.cl, donde aparece un listado de trámites para realizar en línea”.

En detalle, algunos de estos son la obtención de certificados de viaje, duplicado de tarjeta de turismo, certificado de residencia, constancia de pérdida de documentos, cambios de domicilios y declaración voluntaria de ingreso clandestino.

En relación a este último, Villaseñor indicó que “es uno de los trámites más importantes ya que hay muchos extranjeros que ignoran de qué manera iniciar un proceso administrativo de regularización desde su estadía en Chile. En este caso, no es necesario que la persona acuda de manera presencial a la PDI para auto denunciarse, sino que esta página les permite ir llenando todos los campos”.

CERO FILAS

En la plataforma digital pdivirtual.cerofilas.gob.cl se puede efectuar la declaración voluntaria de ingreso clandestino. Una vez llenado el formulario en línea, el extranjero será citado por un funcionario policial, vía correo electrónico, y deberá concurrir a la Unidad Policial que se le indique.

“Buscamos todos los antecedentes, tomamos contacto con la persona y se le invita solo a firmar un documento. El cambio sistemático ha permitido que todo sea más fluido porque en los servicios públicos ya no hay tantas filas. Tenemos un incremento bastante notorio de población migrante flotante, la cual se desconoce la cantidad de personas. Solo sabemos cuáles de ellos han iniciado el trámite correspondiente por su propia voluntad, pero hay muchos de ellos que andan de manera irregular porque desconocen cómo hacerlo o cómo actualizar su documentación”, explicó Villaseñor.

REQUISITOS PARA EFECTUAR LOS TRÁMITES ONLINE

Tal como detalló el jefe del Departamento de Migración, el primer paso es distinguir si se trata de la primera o la segunda visa.

Si es la primera, solo se requiere el pasaporte, no infringir el plazo de turismo, o ingresar con visa de otro país obtenida en el consulado chileno.

Si es la segunda y la persona debe renovarla o necesita permanencia definitiva, hay un listado de documentos en el sitio web extranjería.gob.cl.

En relación a esto, el policía mencionó que “la mayoría de ellos son documentos personales. No deberían tener ninguna duda al respecto porque está todo estipulado y la página es muy amigable. Mi consejo es que esas personas se regularicen porque con ello van de la mano todos sus derechos, como salud, educación, sueldo digno, que no los contraten de forma ilegal, entre otras cosas”.

FLUJO MIGRATORIO EN LOS ÁNGELES

Respecto a la situación migratoria en Chile, Alain sostuvo que esta “se inició hace unos años con la llegada de ciudadanos de nacionalidad haitiana, y son muy pocos de ellos los que están de manera irregular. Posterior a eso, con la situación ocurrida en Venezuela tuvimos una gran llegada de extranjeros venezolanos, sin dejar de lado la cantidad de bolivianos, peruanos y colombianos que siguen ingresando. Sin embargo, nos debemos preocupar más del sistema venezolano, no por la nacionalidad, sino que por una necesidad de carencia humana estas personas están ingresando a través del desierto y pasos no habilitados. No lo hacen por vulnerar nuestro sistema, es simplemente por una necesidad humana. Muchos de ellos cumplen los requisitos para ingresar a Chile de manera legal como turistas, pero por miedo a que no los dejen entrar prefieren hacerlo de forma clandestina. Esa desconfianza que le tienen al sistema chileno provoca una ola de ingresos clandestinos”.

Respecto a Los Ángeles, mencionó que “por un tema de ciudad tranquila, de seguridad y opciones de trabajo, como la agricultura, es un plus para quienes necesitan un trabajo. Como dato importante, el año pasado tuvimos cerca de 330 personas denunciadas por ingreso clandestino, y aquí la delegación presidencial toma la determinación de aplicar una sanción, la autorización para regularizar o la expulsión”.

Aseguró que “esta última suena muy fuerte, pero cada persona tiene derechos y obligaciones y puede optar a apelar esta sanción. De igual forma, los extranjeros que ingresan al país deben cumplir con los requisitos para permanecer en el país, cumpliendo todas las normativas”.