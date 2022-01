Anastasia Sanzana se tituló campeona nacional de marcha en la ciudad de Arica

Más allá de los contratiempos que ha tenido en su preparación, a raíz de la pandemia, y recién saliendo de una lesión de tobillo, la joven negretina Anastasia Sanzana Beratto se coronó Campeona Nacional de Marcha en 20km, realizado en la ciudad de Arica.

En entrevista con La Tribuna, no ocultó su satisfacción por lo logrado. “Fui a este campeonato con la intención de mantener mi marca y lograr la medalla de oro nacional, aunque no fue fácil, dado que estoy recién saliendo de una lesión de tobillo, por ello la marca conseguida no es la habitual que yo hago, pero muy feliz”, sostuvo la joven oriunda de Negrete.

Anastasia sigue con el foco puesto en los próximos desafíos apuntando, entre otros torneos, al Mundial de Marcha que se realizará en Bielorrusia.

Así también, y como una forma de contar con el respaldo económico para sus próximas competiciones es que Anastasia ha postulado a diversos proyectos y fondos deportivos, esperando contar el apoyo pertinente.

El otro gran desafío de la joven negretina es lograr llegar a los próximos Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Por su parte, la angelina Marisela Salamanca, quién también participó en el campeonato nacional de marcha en Arica, terminó en el quinto lugar en la tabla general.