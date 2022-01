Triste balance: Una treintena de trabajadores heridos en ataques incendiarios en Macrozona Sur el 2021

La Asociación de Contratistas Forestales -ACOFORAG- dio a conocer las cifras de ataques incendiarios que afectaron al rubro durante el año 2021, el que fue catalogado como el año con mayor cantidad de hechos de violencia desde el inicio de estos ataques, superando las cifras del 2020.

En total fueron 89 los atentados incendiarios a faenas forestales en 2021 en la MacroZona Sur, de los cuales tres se registraron en la provincia de Biobío. Además, se registraron más de 40 mil millones de pesos en pérdidas y más de 30 personas heridas producto de los ataques incendiarios y disparos a trabajadores forestales en las faenas.

El gerente de Acoforag, René Muñoz Klock, lamentó las cifras y los hechos de violencia. “Las cifras son elocuentes y marcan a 2021 lamentablemente como un año especial en esta interminable violencia y agresión hacia los contratistas forestales, que busca sabotear una industria sostenible y eliminarla de zonas donde es fundamental para el desarrollo de las economías locales”, precisó.

ATAQUES A TRABAJADORES

Durante el año pasado el gremio forestal dio a conocer que registraron una importante cifra de trabajadores afectados por hechos de violencia rural. En este caso Muñoz comentó que “este año al menos 30 trabajadores forestales han sido heridos con armamento de alto calibre y perdigones, entre ellos Ceferino González que fue herido de gravedad en Carahue, en julio. En octubre, un trabajador fue herido en Contulmo, tres personas fueron heridas, en septiembre, en un campamento forestal en Trovolhue y ocho trabajadores fueron heridos en Curanilahue en noviembre pasado, donde uno de ellos, lamentablemente, perdió la visión de uno de sus ojos. Esta cantidad de heridos no la habíamos visto en otros años y es un antecedente que debe alertar sobre la seguridad de los trabajadores en el bosque,” aseguró.

TENDENCIA MENSUAL

Según los datos de Acoforag, en enero, mayo y septiembre de los últimos ocho años son los meses en los cuales se registran más ataques. “Estos meses son los más violentos desde hace ocho años, entonces echamos de menos planificación y anticipación de autoridades, policías y fiscales ante estos delitos. No tiene lógica para nosotros, pero es así, no tenemos una explicación y esperamos que las policías manejen esta información”, enfatizó Muñoz.

Además, un total de 90 empresas que, en promedio cuentan con un centenar trabajadores, fueron víctimas de ataques incendiarios, quemas de equipos de alta tecnología, de comedores y vehículos de transporte. Muchas de ellas debieron cerrar puestos laborales como consecuencia, además de la afectación a un patrimonio cada día más difícil de recuperar.

Por último, consultado sobre la posibilidad de diálogo con la Coordinadora Arauco Malleco, señaló: “El Estado debe tomar la iniciativa y las víctimas y los involucrados en el conflicto deben ser parte de la búsqueda de la solución. Quienes hemos sido víctimas, a quienes se les ha quemado cinco veces su capital de trabajo, a quienes se les ha herido y atemorizado en su vida diaria, no comparten las apreciaciones de los nuevos dirigentes políticos sobre dialogar con una organización que se ha adjudicado estos ataques como una forma de sabotaje al sector forestal. Nosotros no somos partidarios de dialogar con las armas sobre la mesa, el diálogo debe ser honesto, para dialogar debemos confiar y con la violencia de por medio eso no es posible”, finalizó.

Número de atentados 2021: 89

Porcentaje de atentados por regiones

33 % Bio Bío

57 % La Araucanía

7 % Los Ríos

4 % Los Lagos

Número comunas afectadas: 34

Comunas con más de 5 atentados en el año

Carahue 10

Lumaco 10

Cañete 6

Collipulli 5

Contulmo 5

Equipos destruidos: 338

Camiones forestales 31 %

Equipos forestales 69 %

Valorización de las pérdidas $ 41.422.000.000

Empresas contratistas afectadas 90

Contratistas afectados por mes 7,5

Trabajadores comprometidos 9.000