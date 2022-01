Diversas obras de infraestructura deportiva se contempla para Los Ángeles

Para este nuevo año en materia de infraestructura deportiva en la comuna de Los Ángeles, el municipio se encuentra abocado a la proyección de varios proyectos que fomenten el desarrollo deportivo y recreativo.

En ese sentido, sobre salen en lo inmediato una cancha de patinaje, la remodelación del skate park de la Avenida Ricardo Vicuña y la instalación de cuatro canchas de césped sintético, esto último en el programa del gobierno regional que fomenta la construcción de 50 canchas de este tipo a nivel regional.

En entrevista con La Tribuna, el alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause amplió la información de este avance sustancial en materia de infraestructura para la comuna. “Nos sigue interesando el deporte comunitario, lo más fuerte está en los barrios y por ello es que hemos estado planificando varios avances en ese sentido”.

CANCHA DE PATINAJE

Una de ellas es la idea de generar un espacio para el patinaje y por ello es que, junto al Club de Patinaje de la comuna y el Ministerio de la Vivienda, el municipio presentó un proyecto que posibilite la construcción de un recinto que cobije a este deporte, el que estará ubicado al interior del terreno donde está edificado el Polideportivo. “Construiremos un hermoso centro de patinaje artístico que cumpla con las necesidades de los deportistas”, precisó Krause.

La obra tendrá un costo de 300 millones de pesos, inversión que en un 70 por ciento, será financiado por el Ministerio de la Vivienda y el resto por la municipalidad angelina.

Según explicó el jefe comunal, la idea es que, junto a la cancha de patinaje también se pueda construir una cancha para el tenis, cerrando de esa forma el circuito aledaño al Polideportivo para dejar espacio a estacionamientos. “Nuestro proyecto considera hacer dos canchas, una de patinaje este año y otro el próximo año, la que será de tenis, dado que la cancha actual que está ubicado a un costado del gimnasio municipal, no cubre toda la necesidad para los amantes del tenis”.

REMODELACION DEL SKATE PARK

No tan solo, le gestión municipal está abocada a la construcción de canchas, sino que además a la remodelación total del circuito Skate Park de la Avenida Ricardo Vicuña, así lo dio a conocer Krause, quien expresó que dicho proyecto atendió a los requerimientos de los jóvenes que practican esta disciplina deportiva. “Este recinto ya cumplió su vida útil, y hoy existen otros estándares para este tipo de parques deportivos, por ello, junto al trabajo de organizaciones de jóvenes estamos coordinando un proyecto que permita modernizar el recinto”.

Explicó que, para ello, ya se cuenta con los diseños del proyecto y serán postulados en modalidad compartida al Ministerio de la Vivienda.

CUATRO NUEVAS CANCHAS DE PASTO SINTÉTICO

El fútbol amateur también será beneficiado dentro de la planificación municipal de ejecución de proyectos en materia de infraestructura, por ello en el marco del programa regional, impulsado por el gobernador, Rodrigo Díaz, Los Ángeles será beneficiado con 4 canchas de pasto sintético. Para ello, indicó a La Tribuna, se está avanzando en los diseños del proyecto de cuatro canchas de fútbol de estas características.

“Tenemos pensado diseñar cuatro canchas más, aunque a diferencias del proyecto que maneja directamente la municipalidad, estos pasan por otros carriles que son distintos y que, por ende, tienen sus propios tiempos de resolución”.

Los cuatro recintos que serían beneficiados son: en el sector El Peral y Santa Fe, la cancha Luis Dávila y otra en el sector de Cantarrana.

“El resto de las canchas no los podemos integrar por un tema de voluntad de los propios clubes del fútbol amateur”, agregó la primera autoridad comunal.

Subrayando que, se ha estado en conversaciones con algunos dirigentes de clubes de ANFA informándoles que el primer paso para participar de estos proyectos es que, éstos pasen a modalidad de comodato. “Hay clubes que no desean participar porque sienten que su cancha es de exclusiva pertenencia y ante ello, nosotros no podemos invertir en predios que no nos pertenecen”.