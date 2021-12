Adultos mayores realizan feria navideña del emprendimiento en Los Ángeles

En horas de la mañana del jueves, se dio inicio a la Feria Navideña del Adulto Mayor en la Plaza de Armas de la ciudad de Los Ángeles. La inauguración contó con la participación del alcalde Esteban Krause Salazar junto la encargada del Centro Integral del Adulto Mayor, Claudia Tapia, quienes recorrieron la exposición mientras un grupo folklórico entonaba cantos navideños.

“En esta feria navideña estamos dando la oportunidad a los adultos mayores emprendedores para que puedan comercializar sus productos, los cuales son confeccionados por ellos mismos”, señaló Claudia Tapia.

“Quienes asistan podrán encontrar veinte locales de artesanías y artículos para regalos, además de servicios de podología del AIEP, servicio de nutrición y profesionales de la salud encargados de tomar la presión, en el caso de que algún adulto mayor lo necesite”, agregó.

LAS EXPOSITORAS

Diario La Tribuna visitó la exhibición para conocer en detalle la apreciación de algunas personas que se encuentran participando de la feria navideña, quienes valoraron la realización de este tipo de actividades enfocadas al adulto mayor.

Nancy Cañete, una de las expositoras, expresó que “somos todos adultos mayores que pertenecemos al Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM) dependiente de la municipalidad de Los Ángeles. En este contexto es que el año pasado no hicimos feria debido a la pandemia, pero, este año, afortunadamente, ya pudimos mostrar nuestros trabajos”.

“En esta oportunidad estoy ofreciendo mis trabajos en macramé, además de telares decorativos en vellón agujado, los cuales son mi especialidad”, declaró Nancy, quien lleva alrededor de 5 años realizando esta técnica que aprendió gracias “a los cursos que imparte el programa Cemujer de la municipalidad”.

La expositora, quien se encontraba contenta de participar de esta feria navideña 2021, realizó una invitación a la comunidad señalando que “ojalá nos visiten, para que puedan comprar cosas novedosas y exclusivas que no hay en el comercio. De esta forma no estarán apoyando a nosotros como adultos mayores”.

Asimismo, Silvia Leiva, quien tiene su puesto a un costado de Nancy, declaró que “la feria ha estado súper tranquila. Yo no soy muy comerciante así que no sé si logre vender mucho, pero, la verdad, me da lo mismo, solamente quiero exponer nada más”.

“En mi caso agradezco mucho esta oportunidad, porque creo que a los adultos mayores nos sirve como terapia participar de este tipo de actividades, principalmente, porque se puede exponer trabajos hechos con esfuerzo”, agregó.

Silvia Leiva, quien desarrolla artesanía en piedra, madera y macramé, “es decir, el arte del nudo”, destacó que “esta es una actividad bonita que permite relacionarse con más personas”.

Por su parte, Rosa Valenzuela, otra de las expositoras, afirmó que “a pesar de que venga poca gente, me parece bien que se desarrollen este tipo de instancias, porque es una ayuda para nosotros los adultos mayores, nos entretuvimos tejiendo algunas cositas y, a la vez, nos queda alguna ganancia”.

Rosa, quien lleva más de diez años realizando trabajos a crochet, dejó una invitación a los lectores de diario La Tribuna. “Me gustaría invitar a toda la gente de Los Ángeles y los alrededores, si es que andan por acá, que nos pasen a visitar y nos cooperen comprando algunas de las cosas que hacemos con cariño”

Siguiendo con el recorrido por la feria, en uno de los últimos puestos estaba Victoria Cabezas, quien comentó que “la feria está bien organizada, por lo que, solo queda agradecer a quienes se acuerdan de nosotros los adultos mayores cada año”.

Victoria, quien ofrece tejidos a crochet, como sombrero y vestido, junto a hierbas cultivadas en su propio jardín ideales “para después de las comidas”, expresó estar muy agradecida de que se volviera a realizar esta feria, la cual se debió suspender el año pasado por razones sanitarias.

“Quiero invitar a los ciudadanos a que aprovechen la oportunidad que ofrecen las personas que están exponiendo. Son distintas cosas elaboradas por nosotros mismos, las cuales son ideales para estas fiestas que se avecinan”, añadió.

Por último, es importante recalcar que estas épocas vienen de la mano con una alta cantidad de gente recorriendo las calles centrales de la ciudad, por lo que, el llamado es siempre a evitar lo más posible las aglomeraciones, usar en todo momento la mascarilla y alcohol gel, manteniendo el distanciamiento social para que, durante estas celebraciones, no aumenten los contagios de Covid-19.

La feria navideña del adulto mayor 2021, comenzó este jueves 16 de diciembre a las 10:00 AM y finalizará este viernes 17 a las 20:00 horas.