Angelino sueña en grande en el tiro skeet

El tiro skeet es un deporte de mucha precisión y concentración, con una escopeta el tirador debe romper (acertar) la mayor cantidad de platos, los que son lanzados por una máquina y que vuelan en una cancha a una velocidad aproximada de 110 kilómetros, es ahí donde Hernán Corvalán se siente en su hábitat.

El angelino de 22 años es hoy por hoy una de las grandes cartas de competición de dicha disciplina deportiva.

Hernán es el menor de cuatro hermanos, estudió en el colegio Padre Alberto Hurtado y actualmente cursa el tercer año de la carrera de Ingeniería Civil Metalúrgica en la Universidad de Concepción, pero su gran pasión por el tiro skeet, le ha permitido darse siempre el tiempo suficiente para practicarlo.

Como lo explicó el propio angelino en entrevista con La Tribuna, no ha sido fácil ya que tiene que lidiar entre su carrera y su pasión deportiva. “Estoy estudiando, aún voy en 3er año de mi carrera, entonces en cierta medida hay que saber llevar el estudio y el deporte”.

Al respecto, indicó que como en Los Ángeles no hay un recinto especializado para practicar este deporte, ha tenido que trasladarse constantemente al estadio italiano de Concepción, club el cual hoy representa. “El viajar no es fácil, pero las metas son claras y solo queda dar el máximo esfuerzo”, enfatizó.

SUS INICIOS

La pasión por el tiro skeet se la heredó su padre, cuenta que desde temprana edad lo acompañaba a cazar. “A los 7 años disparé al blanco por primera vez y a los 8 fui a mi primera competencia de tiro al plato que, era una modalidad conocida como compak y ahí estuve compitiendo hasta mi primera competencia nacional de tiro skeet”, sostuvo Corvalán.

Recuerda que en aquella ocasión le fue muy bien logrando el tercer lugar en la categoría juvenil (que es hasta los 21 años.

A los 13 años compitió en copas continentales, donde alcanzó el segundo lugar, avanzando y contando con el respaldo de la Federación que veía en él las condiciones necesarias para dicho deporte.

Sin embargo, a los 16 años su meteórica carrera deportiva se estancó. “Surgieron problemas y tuve que dejar de lado el deporte que tanto me gustaba, además tuve que priorizar mis estudios en la Universidad, pues ello me exigía mucho tiempo, pero siempre me mantuve entrenando tanto en lo físico como en lo mental para cuando llegara la oportunidad de retomar el tiro skeet”.

Pero avanzado el tiempo empezó a retomar las competencias, donde se mantuvo entre los 5 mejores del país, compitiendo a la par con Francisca Crovetto, Jorge Atalah y otros tiradores de categoría mundial.

PROYECCIÓN

En cuanto a su proyección, Hernán Corvalán dijo a La Tribuna que al igual que muchos otros deportistas, su sueño es llegar a unos Juegos Olímpicos, dar lo mejor de él e inspirar a otros a que practiquen deporte. “No es un camino fácil, por lo que mi siguiente paso es convertirme en el mejor del país y ganarme un cupo para los Juegos Panamericanos y varias competencias mundiales, que son los eventos en los cuales uno puede conseguir cupos para los Juegos Olímpicos”, sostuvo.

En relación con la competencia misma el joven angelino dijo que éstas suelen ser muy reñidas por lo que lo hace un deporte 90% mental, “hay que tener nervios de acero, mantener siempre la calma y visualizar todo lo qué hay que hacer para acertar el siguiente objetivo, un pequeño error y te cuesta el campeonato ya que en este deporte solamente depende del tirador y nadie más, los factores externos como lluvia, viento, calor, visibilidad, entorno, etc. son iguales para todos”, expresó finalmente.

ASI ES LA MODALIDAD DE TIRO AL PLATO

El tiro deportivo es una modalidad Olímpica en el que el practicante debe disparar un arma de fuego o de aire comprimido con precisión al blanco de tiro. La práctica de este deporte requiere formación y disciplina, siendo esencial el uso de equipo de protección personal (PPE), gafas protectoras y protección auditiva.

El tirador con su escopeta debe romper (acertar) la mayor cantidad de platos, los que son lanzados por una máquina y que vuelan en una cancha a una velocidad aproximada de 110 km/hr siendo lanzados desde una torre alta ubicada a la izquierda de la cancha y una torre baja ubicada a la derecha de la cancha, cada tirador pasa por 8 estaciones.

Son un total de 25 platos por serie, en una competencia de nivel nacional e internacional se disparan a 125 platos.