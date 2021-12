SML entregaría este viernes cuerpo de Brandon Betancourt

Luego de meses de incesante búsqueda, el sábado 31 de julio se confirmó el hallazgo del cuerpo de una persona de sexo masculino en la comuna de Mulchén.

De acuerdo a la información publicada por Víctor Betancourt, se trataba de su hijo, Brandon, de 22 años, de quien perdieron todo rastro el 25 de febrero, tras no regresar a su hogar al finalizar su jornada laboral.

En agosto diario La Tribuna conversó con Sofía Quezada, la madre de Brandon, quien relató los días posteriores a encontrar el cuerpo del joven de Mulchén, luego de más de cinco meses de búsqueda por diversos equipos de emergencia como Bomberos, Carabineros y diversas unidades de rescate, que llegaron a la zona posterior a su desaparición, el pasado 25 de febrero.

En esa ocasión, la progenitora confirmó que el cuerpo del joven fue trasladado a la ciudad de Concepción para llevar a cabo diversos análisis. De eso han pasado más de cinco meses y este viernes 10 de diciembre el cuerpo del joven mulchenino será entregado a sus familiares.

Fue la misma madre quien se comunicó con La Tribuna para dar a conocer esta nueva etapa que van a vivir como familia, “a mi hijo lo trasladaron a Concepción porque lo encontraron en muy malas condiciones, él estuvo cinco meses y una semana desaparecido. Él en realidad estaba muy cerca de mi casa, no estaba lejos. Yo me quedé con la sensación de que la PDI no hizo bien su trabajo porque ellos se supone que tiraron drones buscaban dos metros bajo tierra y por qué a él no lo detectaron. A mí me da la sensación de que hicieron muy mal su trabajo. Mi hijo estaba a la orilla de río, era un lugar escondido, pero no un sitio donde no se hubiese podido llegar” explicó Quezada.

“Por lo mismo se lo llevaron a Concepción para poder sacarle el ADN y tuvieron que llevar todos los análisis a Santiago, porque al final tuvimos que sacarle por la dentadura la identidad de mi hijo, el fiscal tuvo que pedir al hospital y a los odontólogos y de ahí recién pudieron sacar el ADN, recién este viernes nos entregan su cuerpo si es que el Servicio Médico Legal no tiene ninguna emergencia” sostuvo la madre de Brandon.

La madre del joven de 22 años indicó una importante información que podría determinar la posible causa de muerte del mulchenino “la primera forense que vio a Brandon me dijo que acá no hay intervención de terceros, porque él se había suicidado, no tenía ningún hueso roto y ningún moretón”.

La mujer agregó que “yo creo en esa teoría, de que él tomó esa decisión de lo atormentado que estaba en lo psicológico eso fue lo que lo hizo suicidarse porque la calumnia que le levantaron no fue menor, porque esta niña lo funa por redes sociales a las ocho de la mañana por una violación y que lo habían ido a denunciar a Carabineros, él se tiene que haber atormentado tanto en su cabeza y yo estoy segura que eso fue lo que le paso a él”.

Ante la consulta de cómo han sido estos meses Quezada señaló que “para nosotros esto como familia nos destruyó totalmente, o sea yo al mes tuve que empezar con un tratamiento psiquiátrico y he seguido con el tratamiento todo este tiempo. Mi mamá que era quien vivía con él, estuvo hospitalizada, se descompensó por la pena de no saber cuándo nos iban a entregar el cuerpo y lo más terrible es que uno está con la sensación de que acá si hubo culpables porque mi hijo no tomó una decisión porque estaba enfermo, mi hijo estaba sano y por las calumnias que le levantaron él se atormentó tanto y tomó esa decisión”.

Además, precisó “queremos que se haga justicia por él, que se haga justicia y que si hay culpables paguen porque, así como le pasó a Brandon, en donde la niña lo funa, eso también le puede pasar a otro niño y también puede llegar a tomar la reacción que tomó Brandon, entonces no se puede quedar eso así. Yo espero que la justicia sí cumpla aquí en este caso. Yo tengo un abogado para que se encargue de que los culpables tengan que pagar”.

Por último, detalló lo que tienen pronosticado como familia “los planes para este viernes son que a las nueve de la mañana nos entregan su cuerpo en el Servicio Médico Legal de Concepción, y bueno él no se va a poder velar nada, así que va a pasar directo al cementerio, va a venir a dar una vuelta a la casa, pero por fuera de donde vivimos nada más”.