Ciberconsejos para evitar ser víctimas de delitos en Navidad

Tal como explicó en ediciones anteriores de diario La Tribuna el comisario Eduardo Riquelme Ramírez de la Brigada Investigadora del Cibercrimen de Concepción, “en esta época del año, cerca de Navidad, las estafas se incrementan. Esta es una época predilecta para los estafadores, quienes, constantemente, están subiendo ofertas o links para poder sustraer cuentas o credenciales de acceso de los bancos”.

A raíz de esto es que el Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT) en colaboración con una empresa de telecomunicaciones y la Cámara Nacional de Comercio, realizaron una serie de recomendaciones con el objetivo de que los usuarios puedan comprar de manera segura sus regalos en una época en que aumenta de manera significativa el comercio online.

Por su parte, Vartan Ishanoglu, jefe de la División de Redes y Seguridad Informática en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, afirmó que “cada año crecen las compras realizadas a través de internet, ya sea en páginas de venta especializadas como también en las redes sociales. En vista de este fenómeno, resulta clave concientizar a la ciudadanía sobre las formas de comprar más seguros en línea, recordándoles en qué fijarse para evitar caer en sitios falsos u ofertas fraudulentas que solo buscan robar sus datos personales, información de pago y cobrar por productos o servicios que realmente no existen”.

Sin ir más lejos, según los expertos, “la gran mayoría de los ciberataques a usuarios es consecuencia de un error o descuido humano, por lo que muchos de ellos son evitables. Para esto, es importante que los usuarios conozcan las amenazas que existen y cómo actuar para evitar ponerse en riesgo tanto a ellos como a su información personal”.

RECOMENDACIONES PARA UN COMPRA SEGURA

En primer lugar, antes de iniciar una compra es necesario tener conocimiento de la procedencia del link. En la web abundan los sitios que dicen ser tiendas, sin embargo, no todos son 100 % confiables y muchas veces solo son utilizados para robar los datos de las tarjetas bancarias de las personas menos precavidas. Es por esto que lo mejor es comprar en tiendas conocidas, evitando acceder a ellas por links externos, es decir, ingresar al sitio web de la tienda a través del navegador predeterminado.

En segundo lugar, hay que tener cuidado con las tiendas creadas mediante redes sociales, como Facebook o Instagram, las cuales, muchas veces, redireccionan a los compradores a páginas web externas. “Si la dirección del sitio es compleja, duda. Las tiendas reales suelen tener su nombre seguido de .cl o .com” aseguran desde el CSIRT.

Asimismo, la dirección web de las páginas reales suele tener https en lugar de http, lo cual determina que el sitio es seguro para realizar transacciones que implican datos privados como claves bancarias.

No obstante, es relevante mencionar que los emprendedores pueden no contar con las webs más sofisticadas y esto no significa que sean fraudulentas. La clave es pedir referencias de otros clientes y evitar hacer compras de montos cuantiosos con tiendas que generen desconfianza.

Por otra parte, “busca en sitios como Google, Facebook y Twitter la tienda para ver si hay quejas en su contra. Revisa su reputación en redes sociales, foros o páginas como reclamos.cl”. De esta forma se obtiene una radiografía general de la tienda a la cual se le va a comprar, evitando caer en estafas.

SI NO CUENTA CON INFORMACIÓN LEGAL, TÉRMINOS O CONDICIONES, EVITA COMPRAR

Además, es prudente preferir tiendas que ofrezcan varios mecanismos de pago, como, por ejemplo, los de Transbank. Evitando, siempre, realizar pagos en sitios que no sean seguros, es decir, que no tengan un candado en la dirección web.

En el caso desafortunado de que alguien note que le han robado su información bancaria en algún sitio en línea, es vital que se de aviso al banco, solicitando anular los pagos y el cambio de la tarjeta por una nueva. También se hace necesario realizar un cambio de las contraseñas entregadas, a la vez que se realiza la denuncia correspondiente.

Por último, Ricardo Mewes, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, aseveró que “así como la digitalización ha traído múltiples beneficios a los consumidores, también es importante estar atentos ante posibles fraudes y seguir los consejos que están en la guía que lanzamos. Esperamos que puedan comprar tranquilos, pero, si por alguna razón son víctimas de algún tipo de estafa, les recomendamos avisar de inmediato a su banco y anular los pagos, cambiando las tarjetas y contraseñas. Además, es importante hacer la denuncia y advertir a los conocidos”.