Sebastián González y su radiografía de lo que dejó la temporada en Deportes Iberia

Cuarenta puntos, doce partidos ganados, cuatro empatados y seis perdidos y así todo, la Azulgrana no alcanzó para lograr el anhelado ascenso a Primera B.

Para Sebastián González actual director deportivo de Deportes Iberia, la campaña fue casi perfecta, pero a juicio de él, se perdieron partidos que, en el papel, eran accesibles y que terminaron siendo claves.

En conversación con La Tribuna, “Chamagol” (apodo con el que es conocido en el ámbito nacional e internacional), la imposibilidad de alcanzar el cetro de campeón se dio por varios factores que, no necesariamente pasaron por el hecho de no jugar en Los Ángeles. “Si lo llevamos a los resultados, Iberia ganó la gran mayoría de los partidos fuera de Los Ángeles, salvo uno que, se le ganó a D. Concepción en la primera fecha en el municipal angelino”.

Por otro lado, puntualizó que, el plantel se conformó precisamente para lograr el ascenso, pero solo sube uno, lamentablemente.

FACTOR CANCHA

“Es muy difícil buscar como excusa, el no haber logrado nuestro propósito, por el hecho de no haber jugado en el municipal de Los Ángeles, pues el equipo desde el primer partido se dio cuenta que, en base al juego y a la táctica que imponía Eduardo Lobos, la cancha no daba garantías para desarrollar nuestro juego”, precisaba González, ratificando en su apreciación que, en casa se perdieron partidos claves a manos de Colchagua y Recoleta.

“Si tus miras, la gran mayoría de los puntos se obtuvo de visita en canchas que estaban en mejores condiciones”, señaló.

BUSCAR OTROS ESTADIOS

De ahí en adelante, explicó Gonzáles que se dieron a la tarea de buscar otro recinto que pudiesen albergar a Iberia de local. “Costó encontrar un estadio por los costos económicos, además que no todos los municipios en general te quieren colaborar, jugamos varios partidos en Talca, pero los largos trayectos se nos hacían necesario buscar un recinto más próximo”.

Allí apareció Angol, dijo, donde gracias a la plena colaboración del municipio angolino, se logró contar con el estadio Alberto Larraguibel Morales para que, Iberia hiciera de local. “Después de levantar el estadio en tiempo récord, en materia de habilitarlo sanitariamente, se logró tener a disposición el estadio de Angol”, refiriéndose a las exigencias del ministerio de salud que, debieron cumplir para la autorización del estadio – “Por ello, estamos eternamente agradecido del alcalde Enrique Neira por la acogida y buena disposición que tuvo con Iberia”.

IBERIA VUELVE AL MUNICIPAL DE LOS ANGELES

Ante la pregunta, si dentro de la planificación para el próximo campeonato, está la idea de regresar a jugar a Los Ángeles, el director deportivo señaló que era lo lógico, pues cualquier equipo debe tener una localía que lo identifique.

Dentro de lo planificado, sostuvo, será hablar con el municipio local, para ver las actuales condiciones del campo de juego, luego de su reparación.

En cuanto al hecho de no contar con un lugar propio donde entrenar, es un tema que debemos mejorar y no estar constantemente golpeando puertas para conseguir una cancha. “Cuando no tienes un lugar fijo donde entrenar, y no hay, además, muchos lugares donde hacerlo, se hace difícil”.

“EL CLUB NO ES PRIORIDAD”

En el mismo sentido, González fue crítico en indicar que el club no es la prioridad para las autoridades, “hemos tenido que tocar muchas puertas, porque el club necesita de mucha ayuda, no basta solo con la gestión que uno pueda hacer o con las acciones que hagan los administradores del club, se necesita de la colaboración de todos para sacar adelante a esta institución”.

Afortunadamente dijo, se ha podido mejorar en el aspecto kinésico, en la salud y recuperación de los jugadores, gracias a convenios que, sin duda, fueron un gran aporte a la hora de mantener el ritmo competitivo del plantel.

“Cuando llegué al asumir el cargo, no me imaginé que iba a encontrarme, en la misma ciudad, con tanta puerta cerrada, pensé que llegaría a una ciudad identificada con el club, pero no ha sido así”, enfatizó González.

MEA CULPA

“Yo estoy consciente – dijo – que esta función en una División como esta, donde no recibes recursos por parte de la ANFP, iba a ser un gran desafío y que ello implicaba, además, trasladar mi domicilio a Los Ángeles, pero desafortunadamente no se pudo concretar”, expresó el director deportivo.

Argumentó que no estaban dadas las condiciones, pero por ello no escatimó esfuerzo en viajar las veces que fueran necesarias, recorriendo 500 kilómetros, haciéndolo sin quejarse, “más allá del accidente que tuve a principio de campeonato y que familiarmente me tuvo complicado, pero así y todo estuve en todos los partidos y durante la semana cuando se requería de mi presencia”.

LA SITUACIÓN DEL TÉCNICO EDUARDO LOBOS

En relación con la continuidad del técnico, Eduardo Lobos, el director deportivo fue preciso en señalar que, al igual que él, Lobos también está en etapa de evaluación, por parte de la dirigencia del club y que su continuidad depende de aquello y de si él quiere seguir al frente del plantel. “Eduardo tiene todas las ganas de continuar, pero será la gerencia del club que finalmente resuelva aquello, aunque tiene un gran porcentaje de seguir”.