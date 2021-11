Peatones y ciclistas en picada contra conductores de Los Ángeles

En la edición anterior de diario La Tribuna, tuvimos la evaluación de Fernando Illesca, director de la Escuela de Conductores Automóviles Los Ángeles, quien explicó que al volante se cometen una serie de imprudencias, las que van desde acelerar de manera inmediata al cambio de la luz del semáforo hasta no respetar los pasos peatonales.

Por lo mismo y al dar cuenta de las palabras del teniente Sebastián Barría, oficial investigador de la SIAT Biobío, quien dejó en claro que en las calles debe existir una convivencia vial, es que buscamos las distintas apreciaciones de quienes utilizan las vías de la ciudad con regularidad.

Sofía Salazar, desde su perspectiva como transeúnte afirmó que “los conductores de Los Ángeles son demasiado imprudentes, ya que no respetan al peatón ni al ciclista. He visto muchas ocasiones donde casi ocurren accidentes, porque circulan muy rápido sin respetar las señales de tránsito”.

“En dos ocasiones casi nos han atropellado junto a mi hijo de cuatro años, ya que en avenida Padre Hurtado andan a una velocidad excesiva y no respetan los pasos de cebra. Si un auto se detiene para dejar que la gente cruce, el que viene por la otra pista llega y pasa”, agregó.

Belén Torres, quien recorre habitualmente las vías de la ciudad, afirmó que “la gente maneja súper mal, siempre andan como apurados. Adelantan y doblan donde no deberían, además que en los pasos de cebra cuesta un mundo poder cruzar”.

“En mi caso, he visto que pasan muy rápido a través de pasajes pequeños, en los que, muchas veces, hay mascotas o niños jugando”, añadió Belén.

Otro de los actores que se encuentra intrínsecamente vinculado a las rutas que unen la ciudad son los ciclistas. Al respecto, se refirió Felipe León, quien da cuenta de que “en Los Ángeles se han implementado bien las ciclovías, y es debido a la existencia de estas que los automovilistas se vuelven un poco más responsables”.

A su vez, destacó que “hay una mejor señalización respecto a las ciclovías, entonces, aprovechando que la ciudad está en una explanada, lo ideal es que los angelinos comiencen a dejar el auto en la casa, para priorizar la bicicleta”.

Por otra parte, Alison Gajardo, quien también utiliza la bicicleta como su transporte predilecto, expresó que “en general los choferes conducen muy mal, por no decir horrible. No respetan a nadie. Cuando uno va intenta seguir derecho en algunas calles, los vehículos nunca ceden la preferencia”.

Además, detalló una particular situación cuando vio en riesgo su vida producto de un conductor imprudente. “Una vez, mientras me dirigía por calle Sor Vicenta en dirección al colegio San Gabriel, un vehículo que doblaba no respetó la preferencia, a pesar de que está señalizado, y casi me atropelló. Lo insólito es que según el conductor la imprudencia era mía”.

Asimismo, otro ciclista angelino, que se identificó como Ignacio, afirmó que “la gente cuando conduce piensa que son dueños de las calles, como si nadie más tuviera derecho a transitar. En pocas palabras, uno termina recorriendo las rutas con miedo. Sinceramente, les falta mucha cultura automovilística”.

En conclusión, la percepción general que mantiene la ciudadanía respecto a las conductas de los automovilistas es bastante negativa. Lo que da cuenta, que no tan solo es necesario tener calles aptas para el creciente parque automotriz, sino que, también es vital comenzar a inculcar una cultura vial en todos los usuarios que comparten las calles de la ciudad.