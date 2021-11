Christiane Endler nominada: aunque sin expectativas para los premios The Best

La portera del arco chileno, Christiane Endler, agradeció ser nominada por tercera vez consecutiva a los premios The Best de la FIFA, aunque dijo que se encuentra sin mayores expectativas, dado que las dos versiones anteriores no fue elegida como la ganadora.

La capitana de la Selección Chilena es una de las cinco postulantes a la Mejor Arquera en el trofeo que entrega la FIFA el próximo 17 de enero.

La competencia para la chilena no está, para variar, fácil pues junto a Endler se encuentran nominada Stephanie Labbé: la guardatubos de Canadá, que ganó recientemente el oro olímpico en Tokio 2020.

La otra alternativa es la alemana Ann-Katrin Berger, quien se proclamó campeona de la Superliga Femenina inglesa y fue finalista -con el Chelsea- de la Champions League femenina.

La lista la completan la sueca Hedvig Lindahl y la estadounidense Alyssa Naeher.