Parlamentarias triunfadoras analizaron resultados de elecciones de este domingo en el distrito 21

Dos de las parlamentarias electas en las votaciones de este domingo para representar al distrito 21 conversaron con diario La Tribuna y radio San Cristóbal, donde tuvieron palabras de agradecimiento a quienes apoyaron sus campañas, analizaron el proceso eleccionario y sus resultados, y además dieron a conocer su proyección y su futuro trabajo parlamentario por la zona.

JOANNA PEREZ: GANA LA REELECCIÓN

La parlamentaria de la Democracia Cristiana, Joanna Pérez, conversó con radio San Cristóbal y se refirió a su reelección por el distrito 21. Comentó que “lo tomo con mucha humildad, pues no es fácil en nuestro distrito con 22 comunas; hemos hecho el trabajo, y estábamos confiadas en la gestión que habíamos realizado paso a paso, de manera responsable, pero también muy humilde de convicción, en un trabajo desde el terreno y deber considerar a todas nuestras comunas importantes, valiosas, para nuestra gestión, así que agradecer los acompañamientos, el apoyo de nuestro equipo, a todos y todas”, comentó.

Al ser consultada sobre este respaldo ciudadano en las urnas en las elecciones, la parlamentaria indicó que “yo creo que la gente valoro la defensa férrea a las personas, la familia, las pymes en momentos difíciles, donde hicimos muchas fiscalización, pero también exigimos un gobierno que acompañara y apoyara, y yo creo que eso fue valorado hoy día, el trabajo cercano y en terreno, que era lo que nos habíamos comprometido a iniciar, legislando con más de 120 proyectos de ley, pero también en terreno en cada comunidad. Ahora estoy en Mulchén agradeciendo también a los equipos aquí, nos fue muy bien en Quilaco y en tantas otros comunas, donde todavía no conocemos el detalle completo de los números”, puntualizó.

Al abordar la votación de otros conglomerados que irrumpieron en estas elecciones, la parlamentaria comentó que “valorar primero que nuestro pacto de unidad social tenga una más alta votación que todos los pactos; nosotros estamos sobre un 24% así que bien ahí el trabajo que hicimos entre todos y todas, y también sin duda que yo soy muy respetuosa de los movimientos sociales, de los nuevos partidos, nuevos conglomerados que surgen, porque también demuestra que más participación se da también de nuevos candidatos, nuevas figuras, nuevos rostros, y creo que es bueno para la democracia”, enfatizó.

KAREN MEDINA: LA SOPRESA DESDE NACIMIENTO

Por su parte, una de las sorpresas para esta elección es el escaño al que accedió Karen Medina, representante del Partido de la Gente, quien indicó que la votación le generó sentimientos encontrados al poder acceder a la Cámara Baja, pero a su vez no lograr que su representante presidencial accediera a segunda vuelta.

En particular, comentó que “estoy contenta y triste a la vez, tengo sentimientos encontrados, ya que la verdad es que esperábamos que pasara Franco (Parisi) a la segunda vuelta, fue nuestro arduo trabajo, fue nuestra apuesta y nuestro esfuerzo, pero no se pudo, así que por ahí un poco triste, y ya esperando los resultados, y de momento estoy quedando en un cuarto lugar, así que feliz por eso”, precisó.

En esa misma línea, comentó que “era difícil, pero yo siempre fui muy optimista, y como le digo, trabajé demasiado para lograr lo que queríamos, y de momento pensé que podíamos ser dos los electos, tenía mucha fe por lo que yo hice de calle, por el apoyo que teníamos del partido pensé que podíamos llegar a ser dos, pero no fue así, al parecer es solo un cupo, y yo feliz, feliz por mí, feliz de representar mi partido, mi proyecto, y veamos que se viene”, apuntó.

Por último, la diputada electa para el nuevo periodo en el distrito 21 tuvo palabras de agradecimiento para quienes la apoyaron en esta oportunidad: “Yo soy de Nacimiento, siempre he sido nacimentana, y agradezco el apoyo que tuve en mi comuna. Soy técnico en educación parvularia, he trabajado cerca de 20 años en la educación pública y he sido dirigente de los asistentes de la educación por cerca de 12 años, de ahí tengo un trabajo cercano de negociación con el gobierno, y por ahí tuve una cercanía siempre, pero la verdad es que nunca me interesó la política, así es que no tengo experiencia en política, mi primer proyecto es el Partido de la Gente y ahora estoy entusiasmada, ya que este es mi proyecto, y el proyecto que levantamos entre todos”, expresó.