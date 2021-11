Logro inesperado: joven angelino gana concurso musical y destaca a nivel internacional

Los niños que participan del conservatorio no solamente conocen la teoría necesaria para sobresalir en este tipo de concursos, sino que también aprecian la música como arte.

Una profesora de música y uno de sus alumnos que ganó el concurso francés “La Llave de Oro”, relataron el trabajo que le permitió al joven no solamente explotar y potenciar su talento, sino que posicionarse como uno de los jóvenes angelinos con la disciplina y esfuerzos necesarios para rendir a niveles de estándares internacionales.

La profesora del Conservatorio Amigos de la Música de Los Ángeles, Jacqueline Rocha, contó a diario La Tribuna que “una colega de Nacimiento me comentó de este concurso, que se hizo en Francia, este se llama “Clefs d’Or” y me interesó poder participar con los niños, luego, desde Francia me llegó más información sobre el concurso, organizado por un profesor y cuatro pianistas destacados de Francia”.

ESTÁNDARES INTERNACIONALES MARCAN LA PAUTA

“El concurso tiene más de 26 años en Francia y se da tanto presencialmente como de manera virtual, pero aún estoy buscando más concursos que se den fuera de Chile, para poder potenciar la música, que a nivel nacional no es considerada tanto como se debería”, dijo Rocha.

Los participantes de “La Llave de Oro” del Conservatorio Amigos de la Música de Los Ángeles son ocho niños a quienes Jacqueline Rocha ha entrenado, siendo Clemente Bustos Alvarado e Inés Stanke Guzmán quienes ganaron la Llave de Oro, es decir, el premio mayor en su categoría.

Estos resultados, dijo la profesora de los jóvenes, “son fruto de una preparación que nuestros exigentes programas, con estándares de nivel internacional que nos permiten mantener este tipo de nivel, permitiéndole también a los niños que, además de aprender sobre música, disfruten de la música, al tiempo que se perfeccionan constantemente, con profesores que les permitan llegar al mejor nivel que puedan alcanzar.

Dentro de las actividades que tiene considerada Rocha para mantener el camino de perfeccionamiento de sus alumnos, está “una clase magistral con Marcelo Mazzini Otero, concertista de piano con estudios en Francia y Alemania”.

POTENCIANDO A LOS MÚSICOS JÓVENES

Uno de los alumnos de Rocha, Clemente Bustos, habló con La Tribuna junto a su madre, Alejandra Alvarado. Alvarado dijo que “Clemente siempre tuvo interés por la música, y quise que lo potenciara, razón por la cual lo metí en el conservatorio del Colegio Alemán”. La madre de Clemente explicó que “el camino no estuvo exento de problemas, porque dedicarse a la música al nivel que lo hace Clemente exige un hábito y disciplina que cuesta conseguir incluso como adulto”.

Sin embargo, Alvarado reconoció que “las actividades del conservatorio, que se mantuvieron constantes y vigentes incluso durante la pandemia y el nivel de la profesora Rocha permitieron que no solamente Clemente pudiera sacar provecho de su talento y esfuerzo, sino que todo lo anterior se viera reflejado en el resultado obtenido en el concurso”.

Respecto a este último, Alejandra Alvarado valoró “este tipo de instancias, que son muy importantes, porque le permitieron a Clemente darse cuenta de su potencial y lo que puede lograr, de hecho, tanto él como yo estuvimos gratamente sorprendidos del resultado, por el cual agradecemos también a la profesora, sin cuyo apoyo Clemente no habría podido llegar hasta donde ha logrado llegar hoy”.

MADUREZ PARA LLEGAR A LA LLAVE DE ORO

Alejandra Alvarado dijo que “el tiempo que él dedica al piano podría jugar o hacerlo tiempo de ocio, pero nosotros le hemos enseñado a saber que esforzarse lo ayuda a crecer como persona, a lograr sus objetivos y que los escuchan más cuando son sobresalientes en la materia que elijan desenvolverse a medida que crezcan”.

Clemente Bustos señaló “cuando comencé a tener clases de piano en formato online se me hizo más complicado, porque si cometía un error tenía que poner la cámara mirando al piano y poner la mano como estaba en ese momento para que me corrigiera”. Bustos explicó que incluso “el tiempo que tenía que dedicarle al piano antes y ahora, en pandemia, cambió porque tener clases online toma más tiempo”.

Respecto al futuro, Bustos dijo que “por el momento, ser pianista para mí es un hobby, algo que disfruto haciendo, pero no sé si en el futuro me veo dedicándome a esto, aún no estoy seguro de lo que quiero hacer cuando crezca”.