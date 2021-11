Familia pide agilizar instalación de vivienda de emergencia tras perder todo en incendio

Con pérdidas totales terminó una vivienda tras un incendio registrado el pasado jueves 10 de noviembre en Los Ángeles, específicamente en el sector de Laguna Verde, a un costado de la Ruta 5 Sur, al norte de Los Ángeles. La situación dejó a una familia damnificada, la que solicitó poder agilizar la entrega de una vivienda de emergencia que les permita afrontar su situación.

Este tipo de lamentables emergencias afectan fuertemente a las familias, y en el caso de la familia de Miguel Pino Muñoz no es la excepción, debido a que vive con su madre de 82 años, que sufre de la enfermedad de Parkinson, lo que obliga a este angelino a tener atención especial con su progenitora, y más todavía desde la pérdida de su vivienda la semana pasada.

Diario La Tribuna conversó con él debido a que el afectado efectuó un llamado a agilizar las gestiones para la instalación de una vivienda de emergencia en el lugar, lo cual hasta el momento no se ha concretado.

TESTIMONIO DEL AFECTADO

Al tomar contacto con Miguel Pino, este recordó la compleja situación que los afectó hace exactamente una semana, donde comentó que “yo vivo con mi mamá, y bueno, quedé a brazos cruzados. Esto sucedió a eso de las tres de la madrugada, y el incendio destruyó todo. La municipalidad vino ese día, y dijeron que se demoraban tres días en ponerme una mediagua, pero bueno, hoy día (miércoles) me llamaron nuevamente y me dijeron que no habían materiales para una mediagua, y que lo iba a hacer una empresa externa para solucionar ese tema, y la necesitamos porque vivimos con mi mamá solos”, expresó.

Junto con ello comentó que hasta el momento agradece parte de las ayudas que le han hecho llegar en este complejo momento. “Mis vecinos, mis amigos, mis colegas, de varios lados me han aportado con un granito de arena, la municipalidad también nos ayudó con una cajita de alimentos, pero nada más, y de ahí solamente me he ayudado con varios vecinos. Bueno, incluso ahora nos estamos quedando en la casa de una vecina que gentilmente nos acogió para poder estar con mi mamá, y acá estamos mientras tanto”, expresó.

En relación a la instalación de una vivienda de emergencia, Miguel Pino comentó que “primero me dijeron que en cuatro días nos podían tener una mediagua, pero ya han pasado varios días y no pasa nada, aparte que nos pidieron muchos papeles, cosa que lo encontré malo porque se nos quemaron todas las cosas, así que fuimos con mi mamá a tratar de sacar el carnet a Santa Fe y afortunadamente nos fue bien, aparte que estoy cesante y económicamente esto no me dejó bien, además perdí mis herramientas de trabajo”, precisó.

El afectado además compartió su preocupación debido a que –hasta el momento- no ha recibido una fecha definitiva para la instalación de una solución habitacional provisoria, lo cual mantiene en incertidumbre a la familia afectada: “no me han dado ninguna fecha exacta de la instalación de mediagua, y estoy realmente esperando que vengan y puedan ayudarnos. Mi madre con todo esto se descompensó, debido a que vio después como quedó la casa, ya que se perdió todo lo que se había logrado durante muchos años, y todo se perdió, y yo trato de decirle que no se ponga triste ya que igual me afecta a mí”, relató.

RESPUESTA DEL MUNICIPIO

Diario La Tribuna se contactó con la municipalidad de Los Ángeles, desde donde se confirmó que durante la jornada de este jueves se instalaría la vivienda de emergencia y se encontraría en condiciones para ser utilizada por esta familia del sector norte de Los Ángeles.

Por último, el afectado hizo un llamado a quienes deseen aportar con materiales u otros elementos para volver a levantar su vivienda, además de enseres como muebles y otros, lo pueden hacer directamente a su número de celular el +569 34 47 23 51.