Jean Paul Sierra consolida apoyos en Biobío: “Somos un gran equipo, sacaremos adelante la provincia”

A pocos días de una de las elecciones más importantes de los últimos años, el candidato al Parlamento por el Distrito 21, provincia de Biobío, Jean Paul Sierra, destacó y agradeció el apoyo de los diversos dirigentes sociales, personas, autoridades y líderes locales, que se sumaron a su equipo de campaña, en especial a los candidatos al Consejo Regional, los cuales se cuadraron con Sierra formando “El gran equipo por Biobío” el que trabaja además junto a la constituyente Paulina Veloso, para recoger las problemáticas locales.

Jean Paul Sierra, también recalcó las prioridades que busca llevar al Parlamento “El centralismo regional es brutal, no solo en recursos, sino también en lo administrativo, queremos que los servicios públicos que tienen mayores prestaciones en la zona estén instalados acá, no puede ser que la Seremi de Agricultura tenga su oficina en Concepción cuando la actividad agrícola en la región se realiza principalmente en Biobío; desde la discusión de la Ley de Presupuesto no aceptaremos migajas, queremos compromisos concretos en infraestructura, en mejorar la atención de salud, en planes de empleo y dar seguridad a nuestra gente”.

Sobre los apoyos recibidos, el aspirante a diputado, afirmó “Somos un gran equipo para el Biobío, trabajamos juntos y tengo el apoyo de la convencional constituyente Paulina Veloso, el consejero regional Patricio Badilla, los candidatos al Consejo Regional; Madelin Andrade y Benita Toledo Loncon, el de los concejales de distintas comunas como Daniel Badilla de Los Ángeles, Felipe Altamirano y Patricio Manosalva de Tucapel, Nelson Bermedo de San Rosendo, Carlos López de Antuco entre muchos otros más, sin dejar de mencionar la provincia de Arauco, donde sumamos alcaldes como Jorge Radonich de Cañete, los concejales Grecia Lorena de Arauco, Sofía Contreras de Curanilahue, Esteban Peña y Víctor Bustos concejales de Los Álamos, Miguel Sáez y Omar Pacheco concejales de Cañete, Eduardo Carrillo concejal de Contulmo o al ex seremi de Salud, Héctor Muñoz con quien tenemos varias propuestas para sacar adelante”.

Finalmente el Jean Paul Sierra, llamó a participar “Hay que concurrir a votar, no olvidar el uso de la mascarilla, el alcohol gel y de llevar el carnet, que en nosotros está la decisión de elegir personas comprometidas en solucionar los problemas de la gente, que con trabajo y una historia de vida de esfuerzo, demuestran que junto a un gran equipo para el Biobío, Sí se puede”.