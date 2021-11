Comercio premia a clientes que paguen en efectivo ante escasez de moneda circulante

Falta de efectivo se ha dado debido al inicio de la pandemia del Covid-19, que llevó a las personas a evitar utilizar dinero físico para no arriesgarse a posibles contagios por compras.

La escasez de dinero efectivo en el sector comercial lo ha llevado incluso a premiar a los clientes por pagar sin dinero plástico, dijeron los voceros del gremio en Los Ángeles, que desde el inicio de la pandemia han visto una disminución del circulante para evitar contagios por el uso de la moneda.

El presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Los Ángeles, Miguel Pezoa, dijo a diario La Tribuna que la falta de efectivo “ha sido un problema grande, a tal punto que a las personas que pagan con billetes los hacemos buscar monedas para no quedarnos sin vuelto para otros consumidores, porque nuestra disponibilidad de este cambio es muy reducida”.

Pezoa dijo que “incluso hemos llegado a publicitar, a través de anuncios en la radio, para llamar a la gente y decirle que si pagan con monedas o con la cantidad justa de efectivo, de manera que no tengamos que entregarles vuelto, les regalamos algo, como una bebida gratis, por ejemplo”. Esta ha sido, de hecho, la solución parcial al problema de la falta de efectivo en el comercio angelino.

PANDEMIA Y VENTAS EN EFECTIVO

Según el presidente de la Cámara de Comercio de Los Ángeles, “esto se ha dado porque al principio se pensó que manipular monedas podría contagiar el Covid-19, que puede ser cierto en alguna medida, pero de acuerdo a lo que se ha visto, no es así. La gente ya ha vuelto a hacer una vida relativamente normal y el manejo de efectivo no ha aparecido como razón de contagio”.

Respecto a la solución que el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Los Ángeles ha pensado para este problema que afecta a su rubro, Pezoa comentó: “Los bancos deberían proveernos de monedas, pero no lo hacen porque seguramente todo este dinero debe estar almacenado en estos”.

El vocero de la Cámara de Comercio de Los Ángeles dijo que “lo que podríamos ver, en el futuro, sería el cambio hacia el uso de la tarjeta de crédito, pero el problema con esto es que a algo más del 40 por ciento del comercio, especialmente al ilegal, no le interesa tener esta regulación encima de su actividad económica porque así evitan el pago de impuestos y todo lo que venden entra a su bolsillo”.

DINERO PLÁSTICO

El director de la Cámara de Comercio de Los Ángeles y presidente del Consejo de Turismo Provincial del Biobío, Hernán Hernández, dijo a diario La Tribuna que “este fenómeno llegó con la pandemia y la nueva forma de comprar de manera remota u online a la que empujó esta misma situación del Covid-19, que nos cambió la vida de maneras que nunca imaginamos antes de esto”.

Producto de lo anterior, Hernández dijo que “ya nos hemos acostumbrado, como sector comercio, a no tener efectivo en la caja de nuestros distintos locales, cosa que yo creo que llegó para quedarse”, dijo refiriéndose a la situación que trajo el Covid y que cambió el modo en el que las personas se relacionan incluso con el dinero y con los bienes y servicios que adquieren con este.

Según el vocero de la Cámara de Comercio, “incluso cuando la gente paga con tarjeta hacen el esfuerzo de no tocar la máquina, para cuidarse de no tocar nada que pueda tener el virus o arriesgarlos a contagios”, explicó. De hecho, dijo que “algunos proveedores no están aceptando cheques, solamente transferencias o tarjeta de crédito, por la misma razón”.

NUEVA FORMA DE HACER COMERCIO

A pesar del radical cambio vivido por el sector en la ciudad de Los Ángeles, el director de la Cámara de Comercio dijo que “ya nos hemos logrado acostumbrar a no tener efectivo en la caja, tendencia que creo que llegó para quedarse. En mi restaurante, por ejemplo, el 90 por ciento de las compras ya han pasado a ser en tarjetas de crédito bancarias, cosa que no es tan rara hoy. como sí lo consideraba al principio, y pasó a ser otra de las cosas que me parece dejará la pandemia, como el caminar por las calles con una mascarilla”.

Agregó que el fenómeno de la falta de dinero en efectivo circulante ya había comenzado a dar señales de llegar a ser una tendencia cuando el mercado vio este efecto del Covid-19 en su actividad regular: “como restaurante empezamos a trabajar a principios de julio y la gente ya entendía que era mejor no pagar con efectivo en ese momento”.