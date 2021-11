Parlamentarios del distrito 21 muestran su postura ante votación para extender el Estado de Excepción

Opiniones dispares existen entre parlamentarios del Distrito 21 y la propuesta de extender el Estado de Excepción Constitucional en la Macrozona Sur.

Recordemos que el Presidente Sebastián Piñera solicitó al Parlamento extender este Estado de Excepción para las cuatro provincias implicadas –Biobío, Arauco, Malleco y Cautín- el cual finaliza este 11 de noviembre, y que busca mantener el apoyo de las Fuerzas Armadas en las labores policiales en la zona.

IVÁN NORAMBUENA: “OJALÁ ESTO SE APRUEBE”

El diputado Iván Norambuena se mostró a favor de la extensión de esta medida, “me parece una buena noticia que el gobierno por fin se ponga en el lugar de quienes viven en la provincia de Arauco, que necesitan tranquilidad, que necesitan paz, que necesitan desarrollar sus actividades normales”.

A lo anterior agregó que “no es posible seguir permitiendo lo que ha ocurrido desde hace un tiempo en la provincia de Arauco, y aquí vamos a ver en este Estado de Excepción si vamos a tener la voluntad de ciertos parlamentarios en el Congreso para apoyar esta iniciativa en bien de las comunidades y de las personas que viven en la provincia de Arauco, o van a apoyar y defender, y ser cómplices de los delincuentes, de los terroristas y de quienes están por la vía de la violencia. Es una buena decisión la que tenemos que tomar. Ojalá esto se apruebe y podamos seguir dándole tranquilidad al menos por un tiempo a la provincia de Arauco”, comentó.

Diputado Iván Norambuena

JOANNA PÉREZ: “SEGUIMOS TENIENDO EPISODIOS DE VIOLENCIA”

Por su parte, la diputada Joanna Pérez comentó que “vamos a revisar el Estado de Excepción, las estrategias que el gobierno ha generado, esto solamente fue con mucha rimbombancia, el trasladar efectivos para dar una sensación de seguridad, pero seguimos teniendo episodios de violencia, y todo lo que es el trabajo con justicia no se ha visto, y por lo tanto, no vemos una articulación”, relató.

En esa misma línea indicó que “si no se entiende que esto es un trabajo político, económico y social articulado para hacerse cargo de un conflicto, pero también abordar la contingencia, creo que estamos en mal camino, y por eso, vamos a exigirle al gobierno que nos muestre la estrategia, que nos de los indicadores de gestión, y por cierto en mi zona en Arauco que se mantenga en la Zona de Rezago porque también hay muchas Pymes, hay emprendimientos alicaídos y también necesitan buscar una solución en materia de conectividad, y todo esto debe ser un trabajo conjunto que va más allá de un gobierno sin duda, pero que debemos encaminar algo, y no seguir perdiendo el tiempo como lo ha hecho este gobierno llegando muy tarde”.

Diputada Joanna Pérez

MANUEL MONSALVE: “NO DEBERÍA PRORROGARSE”

El diputado Manuel Monsalve, en tanto, se mostró en contra de extender el Estado de Excepción en la Macrozona Sur, enfatizando que “los enfrentamientos armados y las muertes no son el camino para la paz, tampoco son el camino para la seguridad, ni tampoco son el camino para la seguridad y la tranquilidad que quiere la gente que vive en Arauco y qué vive en La Araucanía, y el Estado de Excepción, lamentablemente trae enfrentamientos, y trae personas muertas”, indicó.

Junto con ello agregó que “esto lo hemos advertido previamente al gobierno del Presidente Sebastián Piñera, que la presencia militar trae enfrentamientos y trae muertes, y eso trae hechos de violencia más graves, impide el diálogo y aleja cualquier solución que permita entregar la tranquilidad y la seguridad permanente que requiere la provincia de Arauco y la región de La Araucanía”.

En esa misma línea, el parlamentario por el distrito 21 aseguró que “el Estado de Excepción no es la respuesta a la situación que vive la región de La Araucanía y la provincia Arauco, hoy día el conflicto es más grave, y seguramente vamos a enfrentar situaciones más complejas desde el punto vista de violencia, y desde ayer (miércoles) ya vimos que los hechos de violencia producto el Estado de Excepción se desplazan a las zonas que están fuera, como lo que ocurrió en Colcura en la comuna de Lota. Este Estado de Excepción no es la respuesta al conflicto que vive el Estado chileno con su pueblos originarios, y por tanto el Estado de Excepción desde mi perspectiva no debería prorrogarse”, finalizó.