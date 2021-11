Critican “falta de monitoreo de los poderes del Estado” por casos de detenciones declaradas ilegales

Su preocupación dio a conocer el Colegio de Abogados de Los Ángeles ante –lo que consideran- es una falta de monitoreo en la aplicación de la legislación vigente por parte de los poderes del Estado. Esto podría evitar o enmendar errores que se están generando en el dictamen de magistrados, esto en el marco de las múltiples detenciones a personas portando drogas en el sector del peaje Las Maicas a través de la detección de perros antidrogas, las cuales han sido consideradas ilegales.

Diario La Tribuna conversó con el presidente del gremio en la región de Biobío en Los Ángeles, Sergio Troncoso Escobar, quien precisó que “en primer lugar como Colegio de Abogados nosotros somos respetuosos de la independencia que tienen los jueces en el conocimiento y en las resoluciones dictadas por ellos. Asimismo, también el Colegio de Abogados Los Ángeles valora enormemente el trabajo de las policías, del Ministerio Público y del Poder Judicial en el combate a la delincuencia”.

No obstante, señalaron que “la resolución dictada por el juez de Mulchén para nosotros aparece absolutamente normal, por cuanto él, en su independencia, ha dado una interpretación a una norma jurídica, y la ha aplicado desde su punto de vista, y para nosotros los abogados frente a este tipo de situaciones existen los recursos procesales, esto es, recurrir al tribunal superior para que enmiende esta resolución porque entendemos que ha sido dictada de manera errónea, y en este caso el Ministerio Público ha sido lo suficientemente diligente para recurrir a la corte, y ha obtenido la revocación de la resolución. Esto es lo que se hace en un ordenamiento jurídico, y es absolutamente normal, entonces el Colegio de Abogados no ve nada distinto en ello”, precisó.

FALTA DE MONITOREO

A lo anterior agregó que “el Colegio de Abogados ve con preocupación la falta de intervención por parte de los poderes del Estado, del Ejecutivo, Legislativo y del Judicial, en términos generales, de no monitorear cómo se están aplicando las leyes, cómo se están interpretando, a objeto de subsanar los errores que se hayan podido cometer en la dictación de las mismas, complementarla si es necesario, o bien el Ministerio Público a través de fiscal nacional tiene la capacidad de dictar instrucciones generales, y a la vez instruir a las policías, para una mejor aplicación de la norma”, señaló.

En esa misma línea agregó que “el juez lo que hace es aplicar la norma que ha sido dictada, el juez no puede aplicar por analogía, o por un ejemplo algo, tiene que aplicar la norma, y aquí lo que sucede es que la ley habla de indicios, y estos indicios tienen que tener un carácter objetivo, no subjetivo, del funcionario que está practicando, no es la intuición del funcionario, sino que el funcionario tiene que actuar en la medida que tenga antecedentes objetivos, por lo tanto, ese es un elemento muy importante, y esos elementos objetivos tienen que estar antes de la detención, antes del descubrimiento de la droga”, expresó.

LA UTILIZACIÓN DE PERROS ANTIDROGAS

Junto con ello comentó que “ahora bien, si la utilización de perros adiestrados para droga no constituye un elemento objetivo que le permite al funcionario policial estimar que se encuentra frente a la comisión de un delito, bueno, habrá que hacer las reformas necesarias, pero no le exijamos al Poder Judicial, al juez en particular que está conociendo del asunto, que se haga cargo de esos errores, esas omisiones por parte de los poderes del Estado, o bien de la omisiones que se puedan incurrir en la preparación de las policías para entender la norma”, apuntó.

En su visión particular del tema, Troncoso expresó que “yo, personalmente como abogado, y no como presidente del colegio, considero que el perro sí constituye un elemento necesario, y que estaría contemplado, a mi modo de ver, en nuestra legislación, porque la norma hay que interpretarla a través de todo el ordenamiento jurídico, y en nuestro ordenamiento jurídico la amplitud de prueba está siendo muy bien aceptada, y por lo tanto, que un perro que ha sido especialmente entrenado en la detección, a mi modo de ver constituye un elemento objetivo que permitiría al funcionario revisar el vehículo, y así lo estimó la Corte de Apelaciones de Concepción. El hecho de que el juez de primera instancia no lo haya considerado, no significa que está actuando ilegalmente o arbitrariamente, es su mirada, así se construye el derecho”, enfatizó.

Por último, el presidente del Colegio de Abogados en Los Ángeles reiteró que “aquí el problema está en otros actores, y en eso el Colegio de Abogados ve con mucha preocupación que en este país se continúan sucediendo situaciones, en donde ni el Poder Legislativo, ni los parlamentarios de la zona donde ocurren los hechos, ni el Poder Judicial, ni el Ejecutivo ha intervenido para solucionar este tipo de situaciones, y lo que queda simplemente es una sensación de injusticia para la ciudadanía, y eso es lo que reclama el Colegio de Abogados, que intervengan los poderes del Estado de manera proactiva, que estén monitoreando y no que aparezcan después que suceden las cosas. Nosotros tenemos muchas leyes con nombre: la Ley Emilia, la Ley Antonia, y puedo nombrar muchas leyes que son productos de hechos que han causado conmoción, y ahí viene la reacción de los poderes del Estado, y eso no puede ser, no puede ser en un Estado de Derecho estemos reaccionando y no estemos previniendo” finalizó.