Triatlón de Quillón recibirá este domingo a seleccionado angelino

Tras la suspensión del Triatlón de Quillón, en la región de Ñuble en diciembre del año pasado por efecto de la pandemia, este tradicional evento volverá a realizarse el próximo 31 de octubre en la laguna Avendaño.

Serán cinco deportistas, entre ellos Miguel Jaque, Gastón Berríos e Ismael Sanzana que corren el medio aironman; Pablo Martínez (Laja) el cuarto de distancia y también va Joaquín Jaque de tan solo 10 años y que va a debutar en el Triatlón.

Esta novena versión del triatlón TOPMAN HALF Quillón 2021 se disputará en las distancias 70.3 (1900 metros nado, 90 km. de bicicleta y 21 km. de trote) 1/4 de ironmán (950 mts. de nado, 45 km. bicicleta y 10. 5 km. de trote) y 1/8 de ironmán (950 mts. de nado, 20 km. de bicicleta y 5 km. trote).

Para Miguel Jaque esta es una instancia perfecta para volver hacer lo que tanto les gusta y para lo cual se han preparado. Además, va con una compañía muy especial, la de su hijo Joaquín Jaque. “Para mí es de mucho orgullo, cuando mi hijo me pidió participar no lo dudé, pues desde pequeñito le ha gustado el deporte y se ha ido preparando, pero tomándolo no como una competencia, sino como una instancia para recrearse”.

Otro de los deportistas que estará presente en Quillón es, Josette Sepúlveda, quien recientemente participó en el mundial de triatlón en los Países Bajos. La distancia en la que participará será la del triatlón SPRINT: 150 metros de nado, 20 Kilómetros de ciclismo y 5 de carrera.

Cabe indicar que este triatlón se llevará a efecto bajo las respectivas medidas sanitarias por el Covid 19.