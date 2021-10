Investigación busca establecer sello de origen para la alfarería de Nacimiento

En el Centro Cultural de Nacimiento se realizó el lanzamiento de un estudio que busca recopilar antecedentes e información histórica en relación con la alfarería en la comuna, y que de esa manera tenga un sello de origen para esta actividad tradicional de la zona.

La geógrafa Madeleine Díaz, quien realiza un magíster en Artes y Patrimonio en la Universidad de Concepción, indicó que este proyecto fue presentado por la Seremi de las Culturas, que a raíz de una solicitud de la municipalidad de Nacimiento, se contactó con el Departamento de Artesanías de la Seremi, donde se realiza una alianza para el levantamiento de información del oficio de la alfarería durante tres meses, proyecto que concluirá a fines de noviembre.

En esa misma línea, relató lo que fue el hito del lanzamiento de este proyecto: “Hicimos este hito del lanzamiento, en donde básicamente se le presentó el proyecto a los artesanos y alfareros, se les comentó en qué consta y cuáles son los pasos a seguir. En mi caso, mi labor fundamental es el levantamiento de información, donde se pretende hacer un diagnóstico que no parte de cero, porque ya hay trabajo hecho sobre alfarería en Nacimiento, ya hay un diagnóstico previo hecho por otra corporación, y gracias a este diagnóstico previo he podido ir viendo hacia dónde quiero encaminar esta investigación y cuál es la información que falta, para finalmente entregar un informe que sea sólido para las pretensiones de los y las alfareras en el desarrollo de esta técnica y este oficio en lo que se viene”.

La encargada de la investigación agregó que uno de los objetivos de este proyecto es complementar la información existente y detallar la calidad de la greda en la zona, entre otros elementos, y buscar un sello de origen: “Hay falta de información, por ejemplo, de la calidad de la greda, donde se menciona mucho en que en Nacimiento hay una muy buena calidad de greda, pero no se dice cuáles son esas características que la hacen ser tan buena, entonces ahí es donde yo estoy escarbando e investigando para las pretensiones de la comuna, que es tener un sello de origen con respecto de la greda y el patrimonio, y este oficio en particular de la alfarería en Nacimiento”, precisó.

Dijo que “para eso igual se necesita una base con datos que se puedan confirmar, así que dentro de esa búsqueda de hacer un informe que sea de peso están esas cosas en las cuales me estoy dedicando a trabajar, ya sea en reconocer la geología de Nacimiento, los tipos de suelo, cuáles son esas características que hacen de buena calidad la greda, donde están ubicados esos lugares, ver la relación con los elementos naturales como los ríos y los bosques, conocer esas características que pueden ayudar no solamente a hacer de Nacimiento una comuna alfarera, sino también conocida por sus hitos naturales, y también he estado trabajando mucho en reconocer la información sobre los pueblos prehispánicos porque ahí hay un legado, ya que la alfarería viene de muchos años atrás”.

UN SELLO DE ORIGEN PARA LA COMUNA

Por su parte, la seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región del Biobío, Carolina Tapia, también se refirió a esta investigación en entrevista con diario La Tribuna. Comentó que “es importante entregar un sello característico y distintivo a la comuna de Nacimiento, y que logre ser la ciudad de la alfarería y de la greda, reconocida en la región y en el resto del país, pero para eso es súper importante tener un estudio que nos permita tener claridades sobre su historia, sobre su vinculación con la comunidad, y de alguna manera tener un insumo concreto que permita establecer hojas de ruta para ir poniendo en valor este oficio tan identitario y propio de la comuna”.

En esa misma línea, enfatizó en la importancia de este trabajo: “Nacimiento lo que pretende es tener un sello de origen para la alfarería y que de alguna manera sea una carta de presentación de la comuna en materia turística, de desarrollo, en el ámbito cultural, porque la verdad es que es parte importante de su identidad”.