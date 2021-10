Alcaldes de Biobío aseguran: “No tenemos ninguna información” sobre el Estado de Excepción

Los alcaldes de la provincia de Biobío acusaron un desconocimiento total del avance y desarrollo del Estado de Excepción en las 14 comunas de la zona, a más de una semana del inicio del decreto presidencial implementado en Biobío. Incluso dieron a conocer que “no sería necesaria” una eventual extensión de la medida.

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS CORDILLERANOS

El presidente de la Asociación de Municipios Cordilleranos y alcalde de Santa Bárbara, Daniel Salamanca, expresó que desde un comienzo las autoridades comunales recibieron nula información de la implementación de la medida, situación que se mantiene hasta la fecha.

En particular, el edil indicó: “Indudablemente, la comunidad hizo muchas preguntas respecto a qué significaba un Estado de Excepción, y si lo comparaban con Arauco, había una diferencia bastante grande con respecto a lo que señalaron los alcaldes de esa provincia, y lo que más nos preguntaban a nosotros, la gente en general, era que si estaba incluido el toque de queda, esa era la preocupación mayor que tenía la gente, por lo que les indicamos que nosotros íbamos a comunicar oportunamente cualquier cambio al respecto”.

En esa misma línea, Salamanca agregó que “en lo que dice relación con nuestro territorio, hoy se vive un estado de absoluta normalidad, y que fue más que nada sobresaltado por estos hechos de quemas de maquinarias que se hicieron en Quilaco, Santa Bárbara, Quilleco y parte del sector de Los Ángeles, y que era como una oleada de atentados incendiarios por personas encapuchadas, en donde lo que más nos preocupó a nosotros en su oportunidad es que afectó a algunos campesinos y personas del sector rural, entonces nosotros trajimos en su oportunidad a la Oficina de Violencia Rural, que funciona en Cañete, para poder darle atención a las personas que habían estado involucradas en la comuna de Santa Bárbara por estos ataques incendiarios”.

Junto con ello, comentó: “Yo creo que no va a ser necesario ampliar los plazos porque ha existido un control que se ha instalado con personal de la Armada en el puente Calderones, pero más que nada controlando en el día, y hasta el momento no tenemos ninguna información de ninguna fuente respecto de este Estado de Excepción, no hay información que haya provenido ni siquiera de un oficio o algo con las municipalidades, o conmigo como alcalde, y no existe ningún grado de coordinación o de acercamiento a la información sobre lo que está haciendo la Armada en el territorio”, enfatizó.

Daniel Salamanca

VICEPRESIDENTES DE MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación de Municipalidades de la región de Biobío y alcalde de Mulchén, Jorge Rivas, coincidió en la nula información entregada hasta la fecha en relación al Estado de Excepción Constitucional, donde la última reunión se efectuó el pasado sábado con la primera autoridad provincial, el delegado presidencial Ignacio Fica, sin que hasta el momento se conozcan mayores datos, expresó.

En particular, informó que “el día sábado tuvimos una reunión con el delegado presidencial, que nos explicó los motivos de este Estado de Emergencia Constitucional y, por lo tanto, creo que fue una buena instancia, sin embargo, con el correr de los días no hemos tenido más información que esa. Siempre es importante recibir retroalimentación de las autoridades a cargo de llevar adelante este Estado de Emergencia. Creo que es importante mantener la comunicación, la coordinación con los actores locales que somos nosotros, pero lamentablemente, como en su momento lo dijimos, nos enteramos por la prensa del Estado de Emergencia”, enfatizó.

A lo anterior agregó que “luego, con el gobernador regional, en virtud de lo que en la reunión de alcaldes de la región se había decidido, fuimos a Santiago a presentar esta carta y a ofrecer nuestra colaboración también, a colocarnos a disposición y, por supuesto, también a manifestar nuestro malestar por la forma en como se hicieron las cosas, sin embargo, creo que el diálogo es relevante y es importante”.

Finalizó: “Desde ahí no se ha tenido mayor información. Yo esperaría que, por supuesto, nos estén informando, a lo mejor no todos los días, pero por lo menos una vez a la semana, y sin esta información es difícil poder evaluar sin tener los indicadores correspondientes, en definitiva, la información de lo que sucede. Lo que uno hace es solo enterarse a través de la prensa y los medios comunicación de lo que está sucediendo. Hay hechos que lamentablemente se siguen suscitando, a pesar de este Estado de Emergencia decretado”.