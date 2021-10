Entregan detalles del plan de evacuación ante posible erupción del volcán Antuco

Durante la mañana de este jueves en la localidad de Abanico, en la comuna de Antuco, autoridades regionales, provinciales y comunales dieron a conocer el plan de evacuación ante una posible erupción del volcán Antuco. En la ocasión se entregaron, además, detalles del desarrollo del próximo simulacro que se realizará en la comuna a fines del mes de octubre.

El alcalde Miguel Abuter explicó que el objetivo de la reunión fue tener con la comunidad una instancia de coordinación y comunicación ante una eventual emergencia natural. “La reunión con la comunidad es para dar a conocer y coordinar el simulacro que vamos a realizar el día 28 de octubre a la 11 de la mañana, para poder comunicarnos y darles a conocer esta iniciativa. Así ver cómo vamos a reaccionar ante una eventual erupción del volcán Antuco”.

El edil remarcó que este trabajo “ya lo estaba haciendo la Onemi en conjunto con la municipalidad de Antuco, también el Servicio de Salud y otros organismos. Así, las vecinas y vecinos pueden actuar y tener una conducta segura, e informarse de dónde están ubicados los lugares y puntos de encuentro en las localidades de Abanico, villa Los Canelos y villa Las Rosas, que serían los lugares más afectados en caso de una erupción volcánica”.

PREPARATIVOS PARA EL SIMULACRO

Por su parte, el director regional de Onemi en la región de Biobío, Alejandro Sandoval, indicó que “nosotros juntos con Sernageomin y el municipio de Antuco venimos trabajando desde diciembre del año pasado a la fecha. A pesar de la pandemia, hemos tenido una serie de reuniones con los vecinos para poder levantar este plano de evacuación ante el riesgo de erupción del volcán Antuco. El próximo paso, después del lanzamiento del plano, es realizar este simulacro en dos semanas más, y tiene por objetivo evaluar el plano y las vías de evacuación”, enfatizó.

En esa misma línea, comentó que “este simulacro lo vamos a realizar sin público, sin la participación masiva de la población, solamente con algunos líderes comunales, algunos líderes de la junta de vecinos, algunos representantes de los organismos de respuesta, más los evaluadores nuestros de Onemi, para poder analizar el plano”.

VOLCÁN ANTUCO: EL NOVENO MÁS PELIGROSO DE CHILE

El director de Onemi puntualizó la realidad regional con los tres volcanes activos de la zona, donde comentó que “la región en general somos una región multiriesgo, y en este caso particular de la comuna de Antuco también lo es, y no hay que olvidar que los tres volcanes que tiene la región del Biobío están dentro del top 20 de los volcanes más peligrosos de Chile, y están dentro de los volcanes que monitorea permanentemente Sernageomin a través del instrumental del observatorio volcánico Andes del Sur, ubicado en Temuco, y el volcán Antuco está en el puesto noveno en el ranking de peligrosidad, a pesar de que han pasado muchos años, más de 150 años, en que no tiene una actividad relevante”, puntualizó.

El delegado presidencial Ignacio Fica comentó que “hay que estar preparados; nuestra provincia ha estado sujeta a varias emergencias, y una de ellas, por supuesto, es una erupción latente que tenemos. Particularmente ya hemos tenido evacuaciones en la comuna de Alto Biobío y la comuna de Antuco no está ajena a estas emergencias, y es por ello que cuando uno prepara este tipo de operativos, por supuesto tiene que activar toda la red de emergencia que existe. Una de ellas son las municipalidades y también los vecinos, ya que son fundamentales en que este plan se pueda ejecutar de buena forma, y lo que buscamos finalmente con este plan es proteger a las familias, tanto en la comuna de Antuco como también de toda la localidad más cercana a los volcanes, que hoy día tenemos a nivel provincial”, finalizó.

En tanto, la presidenta de la junta de vecinos de Abanico, Eliana Jara, dijo que “este trabajo para mí y mis vecinos ha sido muy importante; me he dedicado de lleno a esto y he seguido el proceso de todos. Lo más importante para la gente es que no se asuste porque hay algunos que no quieren salir de las casas, pero tienen que saber que es un proceso coordinado, por eso hay que informarse”.