Loteos brujos: Los Ángeles es la comuna con mayor irregularidad

El caso de las tres familias afectadas por la venta de terrenos en el sector Pedregal, quienes conversaron con La Tribuna en la edición de este martes 13 de octubre, generó diversas dudas respecto a la venta de loteos irregulares en las zonas rurales conocidos como loteos brujos.

Frente a esto, la seremi de Bienes Nacionales, Victoria Pincheira, aclaró algunas dudas relevantes. En primer lugar, la seremi explicó que: “en nuestro catastro contamos veintiún loteos irregulares en Los Ángeles, una de las comunas con mayor irregularidad en la región del Biobío, y sesenta y tres en la provincia de Biobío”.

En segundo lugar, ahondó en la definición de loteo irregular. “Los loteos irregulares o también llamados loteos brujos son subdivisiones de terreno que no cuentan con un permiso provisorio o definitivo de la municipalidad correspondiente. Estos terrenos no poseen delimitaciones claras de calles, tampoco acceso a espacios públicos ni a servicios básicos como: alcantarillado, agua potable, luz, entre otros”, aseguró.

“Son subdivisiones realizadas fuera de los límites urbanos o fuera de los límites de los planes reguladores intercomunales de Santiago y Valparaíso y del plan regulador metropolitano de Concepción, de una superficie inferior a los 5.000 m², que es la superficie predial mínima exigida por la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y el DL 3.516, que establece normas de división de predios rústicos”, añadió.

Por otra parte, la compra de lugares catalogados como loteos irregulares, trae consigo una serie de desventajas o peligros para quienes desconocen qué están comprando. Esto, debido a que las personas al intentar adquirir algún terreno de este tipo, no se vuelven los reales propietarios de los mismos.

La seremi explicó que: “el caso más general que se da es cuando la gente compra en loteos irregulares o bajo la figura de comité. Ellos piensan que compran un terreno propiamente tal, pero lo que adquieren es una sesión de derechos y acciones”.

A su vez, añadió que: “cuando una persona compra derechos y acciones, no es propietaria de una superficie determinada y no tiene rol de propiedad. Solamente tiene un porcentaje respecto del terreno. Esto hace que cuando quieren postular a distintos subsidios del Serviu o a la instalación de los servicios básicos, las compañías solicitan el título de dominio y el rol de propiedad y, al no tener radicado el dominio, no cuentan con ello”.

La seremi dejó en claro que las personas que puedan sospechar de estar tratando con una situación parecida, “pueden acercarse a las oficinas de Bienes Nacionales, donde contarán con la asesoría jurídica para ayudarlos con todos los antecedentes a reunir para poder regularizar”.

Además, concluyó que: “quienes hayan comprado acciones y derechos sin que se les mencione, es un trámite que se puede tipificar como una estafa y, por lo mismo, nosotros estamos recibiendo las denuncias para poder proceder por las vías judiciales”.

Bienes Nacionales se encuentra realizando un arduo trabajo para poder captar cuáles son los sectores que tienen más problemas de irregularidad, por eso es importante acercarse a las oficinas de la Delegación Presidencial Provincial ubicadas en Caupolicán #410, Los Ángeles, o en Aníbal Pinto #422, Concepción.

Por último, diario La Tribuna se contactó con la Fiscalía de Los Ángeles para conocer detalles respecto al avance de la investigación asociada a la venta de terrenos en el sector Pedregal. Frente a lo cual se indicó que: “la investigación consultada se encuentra vigente, con diligencias en desarrollo”.

Actualmente, las tres familias afectadas llevan esperando más de un año por una regularización de la situación por parte de la Justicia.