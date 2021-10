UCM Scott Los Ángeles rinde homenaje a destacado integrante

De forma transversal, deportistas de todas las edades han vestido la tricota de UCM Scott Los Ángeles a lo largo de sus seis años de vida como institución deportiva.

Entre ellos destaca el nombre de Plácido Palacios, quien recientemente cumplió 74 años manteniéndose vigente como un respetado ciclista sénior.

“Don Plácido” como es conocido cariñosamente por sus colegas de ruta, ha destacado en una gran cantidad de carreras locales, regionales y nacionales, compitiendo a la par con competidores mucho más jóvenes, revelando que la edad es solo un estado mental.

“Saludamos a un grande del ciclismo en su cumpleaños número 74, sin duda Plácido Palacios es una inspiración para muchos deportistas del todo el país, día a día nos demuestra que no hay edad para hacer lo que a uno le apasiona. Junto a su familia le enviamos un gran abrazo”, relataron con gran emoción desde UCM Scott Los Ángeles.

En el marco de la última temporada competitiva a nivel provincial, el ciclista participó en la categoría de 55 años, ya que en las competencias locales no hay una categoría acorde a su edad. “Mi familia se ha convertido en el pilar fundamental para que yo pueda seguir practicando el ciclismo. Estoy muy feliz de seguir viviendo y practicando este maravilloso deporte. Este año lo tuve que dejar de lado a causa de la pandemia; le doy gracias a Dios por todo”, aseveró el referente deportivo Plácido Palacios.

El deportista finalizó relatando que “me pone muy feliz participar en competencias ya que ciclistas de todo el país me felicitan y me alientan para que siga participando, yo cuando veo a gente más joven con dificultades en medio de la ruta les doy ánimo o me detengo a ayudarlos, para que puedan seguir delante de la mejor forma les digo ‘ya mi chiquillo vamos’ cuando los voy dejando atrás”.

TRADICIÓN

El combinado angelino también ha sido artífice de una gran tradición a nivel nacional, ya que una vez al año se realiza la competencia “Desafío Copa UCM Scott, Fundo Los Maitenes”, instancia que congrega alrededor de 300 ciclistas y dentro de ellos a la élite nacional de la disciplina, donde participantes de todas las edades ponen a prueba su destreza y capacidades para enfrentar un circuito totalmente diseñado por bikers en un entorno natural único con grandes relieves naturales y distintos tipos de suelos, acompañados por el curso del río Huaqui.

El gran alcance que ha obtenido el campeonato sugiere una oportunidad de lograr posicionar el ciclismo de montaña como un rostro representativo de Los Ángeles.

Este semestre deportivo desde el equipo se encuentra analizando la realización de la competencia bajo los protocolos sanitarios implementados por el Ministerio de Salud.