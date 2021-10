Megaproyecto eólico en Las Canteras desata nuevo conflicto ambiental

El Parque Eólico Peñasco Ventoso realizó el proceso de Evaluación Ambiental por primera vez el 31 de marzo, sin embargo, debido a la baja asistencia a las sesiones de consulta ciudadana en Quilleco, comuna donde se implementará la construcción, el Servicio de Evaluación Ambiental suspendió el proceso. Actualmente, se volvió a poner en marcha y espera contar con la participación de los locatarios desde el 16 de septiembre, hasta el 14 de diciembre.

Las comunas que participarán de este proceso, debido a que se involucran en transporte de personal e insumos del proyecto son Quilleco, Tucapel, Cabrero y Los Ángeles, en la región del Biobío, y la comuna de Yungay en la región de Ñuble.

De acuerdo a la descripción del proyecto, su construcción considera 81 aerogeneradores con una potencia total de 486 megavatios. La energía generada será conducida a través de una canalización subterránea hasta la Subestación Elevadora Peñasco Ventoso, lugar donde se conectará, mediante una Línea de Transmisión Eléctrica, a la futura Subestación Seccionadora Peñasco Ventoso.

Frente a esto Pamela Vial, concejal de la comuna de Quilleco, manifestó que: “la empresa a cargo del proyecto nos ha informado que el terreno destinado para la construcción de molinos no percibirá mayor impacto ambiental, ya que es un terreno utilizado antiguamente para bosque. Sin embargo, no creo que sea tan así, puesto que hay un tema medioambiental bastante fuerte que tiene que ver con el tema de las aves, como el choroy, que transitan bastante por ese sector, y los conejos silvestres, utilizados como fuente de alimentación en los sectores rurales”.

A su vez, agregó que: “no debiera construirse un proyecto de esa magnitud en la comuna de Quilleco. Pero, en el caso de que los organismos competentes aprueben su implementación creo que la empresa debería aportar para minimizar el impacto ambiental y aumentar los beneficios a la comunidad en general”.

La construcción del parque eólico está destinado a una zona colindante con el sector El Hualle, por lo que Juan Flaque, presidente de la junta de vecinos, detalló lo que significará para Quilleco. “El parque, uno de los más grandes de Chile, si bien va a ser algo grande para la comuna, no estoy 100 % de acuerdo, ya que no trae ningún beneficioso para nosotros. Por otro lado, yo toda mi vida he vivido con animales, los cuales también se verán afectados por esta instalación”, afirmó.

El levantamiento de los 81 aerogeneradores, traerá consigo el transporte de material, necesario para la construcción de los molinos, el cual pasará por las localidades de Cabrero, Los Ángeles, Tucapel y Yungay. Al respecto, se manifestó Jaime Veloso, alcalde de la comuna de Tucapel. “Nosotros somos opositores a todo el impacto vial que produce en la comuna la construcción del Parque Eólico Peñasco Ventoso, producido por el recorrido de camiones, puesto que es demasiada contaminación acústica y deterioro vial para nuestros habitantes”, manifestó.

Además, agregó que: “la empresa no ha sido clara con el tipo de infraestructura que va a traer respecto a los pesos y sobrecargas en los camiones transportadores, esto también nos preocupa respecto a cuánto podría afectar en la vida útil del puente Laja”.

Por último, entregó detalles respecto a las medidas asociadas a este proyecto. “Hemos sostenido públicamente de que, si las autoridades ambientales no recogen nuestras observaciones, iremos a un proceso que por extenso que sea, nos sentimos obligados, moralmente, a tomar medidas judiciales a través de los medios institucionales”, expresó.