Vecinos de Plaza Pinto preocupados ante posibilidad de llegada de parquímetros a su sector

Dirigentes del sector de la emblemática Plaza Pinto en Los Ángeles mostraron su preocupación por las posibles secuelas que traería para este punto de la comuna la implementación del Plan de Reordenamiento Vial anunciado para la capital de la provincia. Dicha iniciativa busca, entre otras cosas, la suspensión de estacionamientos en el centro, para ser habilitados en otros sectores de la comuna.

Recordemos que la directora de Tránsito de la municipalidad de Los Ángeles, María Cecilia Jara, durante la presentación de este Plan el pasado miércoles 29 de septiembre, al ser consultada sobre la nueva ubicación de los estacionamientos que serán eliminados en el centro, señaló que “estarán en la misma zona central, en calles que no están concesionadas, o donde teníamos estacionamientos que no están siendo ocupados, y si no, unas cuadras más al norte de Tucapel, y unas cuadras más al sur de avenida Ricardo Vicuña”. Junto con ello se confirmó que los estacionamientos que se suspenderán en calle Manuel Rodríguez, serán habilitados en calles paralelas.

JUNTA DE VECINOS PLAZA PINTO

El presidente de la Junta de Vecinos de Plaza Pinto en Los Ángeles, David Chávez en conversación con diario La Tribuna se refirió a este proyecto vial y sus consecuencias para el sector. “Lo primero es que nos parece una medida súper extrema, extrema por un lado y buena por el otro ya que nuestro sector es la entrada principal a la entrada al centro de la ciudad, tanto por calle Manuel Rodríguez, O’Higgins y calle Los Carrera unimos el sector sur, entonces para nosotros nos vamos a ver afectados en la cantidad de vehículos que se van a estacionar por las calles que se encuentran libres en este momento”, expresó.

A lo anterior agregó que “el problema más grande, que lo estamos viviendo ya de a poco, es de los vehículos que se estacionan sobre la vereda, o entre la vereda y la acera, entonces eso nos preocupa, y por ende necesitamos ponernos el parche antes de la herida en el tema de la fiscalización, y una forma de educar bien a las personas de que no pueden estacionarse de esa forma, ya que a muchos eso le parece normal”, apuntó.

En esta materia, el dirigente se mostró preocupado por estos casos de vehículos mal estacionados en este sector residencial, considerando que gran parte de los vecinos son personas de la tercera edad: “en nuestro sector cerca de un 60% de la población son adultos mayores, les cuesta ya que se encuentran la sorpresa de que los autos están mal estacionados, entonces no sé si en el plan que se va a empezar a ejecutar durante estos días tienen esta problemática resuelta”.

PARQUIMETROS AL SECTOR RESIDENCIAL

Al ser consultado sobre la posibilidad de que otras calles del sector sean entregadas a concesión por parte del municipio a la empresa encargada de los parquímetros, el dirigente acusó un desconocimiento total hasta el momento de una posible medida de estas características: “no teníamos esa información, la verdad es que si la directora de Tránsito lo informó de esa forma, a nosotros no se nos ha informado nada como junta de vecinos, y si es así nos va a traer muchos problemas ya que nuestro sector tiene solo algunas calles que están con parquímetros que es la calle Bulnes, San Martín u O’Higgins, pero hasta calle Bulnes solamente llega el cobro con parquímetros, pero de ahí hacia el sur estamos libre, pero no teníamos esa información”, precisó.

En esa misma línea agregó que “eso no lo habíamos abordado ni pensado porque no teníamos la información, y la verdad es que esto significaría harto problema con respecto a eso, y de momento el Departamento de Tránsito no ha enviado ningún escrito a nuestro correo como junta de vecinos para dar información, y vamos a pasarle la información a nuestros vecinos para que veamos, ya que nuestro sector es totalmente residencial, no es un sector de comercio como el centro”.

Por último, el dirigente vecinal se refirió al proyecto de la ciclovía en calle Manuel Rodríguez, donde comentó que “con respecto a la ciclovía hemos tenido tres reuniones como plan para informar de lo que se va a hacer, y yo lo he dicho en todas las reuniones de que este proyecto se va a transformar en un colapso vial entre ciclistas y automóviles, porque todavía se confunde el municipio ya que por nuestro sector entra todos los que vienen de la parte sur, y creo que no se han percatado de esta situación, pero nosotros cuando empecemos a ver algunas falencias o que nuestra vida normal se altere, vamos a darlo a conocer directamente al municipio”, sentenció.