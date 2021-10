Surgen nuevas quejas ciudadanas por contaminación de canal Los Patos

La denuncia que llegó a manos de diario La Tribuna fue realizada el jueves 30 de septiembre y vino acompañada de material fotográfico que dan cuenta de residuos en el agua del canal. El denunciante declaró que: “cuando llueve, el relleno sanitario no da abasto con los percolados, ya que las piscinas que tienen no son suficientes. Este percolado es botado hacia un canal que pasa por aquí, al cual no le han hecho análisis para detallar los niveles de contaminación”. Además, especificó que la zona contaminada mantiene un constante mal olor.

Frente a esta situación, La Tribuna contactó a la empresa KDM, quienes se refirieron a la situación afirmando “el relleno sanitario de Los Ángeles cumple con todos los estándares de eficiencia y seguimiento ambiental de sus operaciones. Mensualmente, se realiza la toma de muestras y análisis de las aguas del estero Los Patos, aguas arriba y aguas abajo”.

A su vez, recalcaron que: “el último análisis indica que se cumplen todos los parámetros normativos que solicita nuestra Resolución de Calificación Ambiental (RCA)”.

Consultada la empresa, si ha recibido reclamos formales en el último periodo, se indicó que “a la fecha, y en los últimos tres años, no hemos recibido formalmente ninguna denuncia en el relleno referida a una eventual contaminación del estero. Como empresa estamos disponibles a recibir las inquietudes de la comunidad”.

DENUNCIAS ANTERIORES

El relleno sanitario, ubicado en el sector Laguna Verde, se ha visto involucrado en situaciones que han terminado con fiscalizaciones de autoridades de la zona.

El concejal Eduardo Velásquez, habló de lo que fue la última denuncia realizada al lugar. “Hace unos tres o cuatro años, se hizo una denuncia por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente la cual constató que se estaría incumpliendo la resolución de calificación ambiental, iniciándose una investigación”, expresó. Además, agregó que no respetar la resolución de calificación ambiental es un incumplimiento grave a las normas que rigen las actividades desarrolladas en rellenos sanitarios.

Según documentos oficiales de la Superintendencia de Medio Ambiente, el relleno sanitario fue sancionado de 33 UTA durante el 2019, puesto que: “no informó a la SMA los siguientes resultados: Control del seguimiento ambiental de aguas superficiales, desde octubre del año 2017 hasta la fecha. Control del seguimiento ambiental de aguas subterráneas, desde octubre del año 2017 hasta la fecha. Control del seguimiento ambiental de la calidad y cantidad de líquidos percolados en planta de tratamiento, desde diciembre del año 2017 hasta la fecha. Control del seguimiento ambiental de asentamientos, desde julio del año 2017 hasta la fecha. Control del seguimiento ambiental del sistema de drenaje, desde enero del año 2017 hasta la fecha. Nunca ha informado el control de seguimiento ambiental de la calidad de aire”.

Asimismo, se debió pagar una multa 107 UTA durante el mismo año, debido a que: “el sistema de tratamiento de residuos líquidos percolados del relleno sanitario Los Ángeles, opera de manera distinta a lo autorizado”.

Por otra parte, Mónica Ehrenfeld, presidenta de la coordinadora Ciudadanía Ambiental, recalcó que: “Hace exactamente tres años, hicimos un reclamo ante la Superintendencia de Medio Ambiente por el inadecuado manejo del relleno sanitario de Los Ángeles. Y, al parecer, tendremos que llamar de nuevo a la SMA para que nos respondan, puesto que si tienen una resolución de calificación ambiental tienen que hacerla valer, es decir, cuando tú haces un estudio de impacto ambiental es para impedir que las aguas sean contaminadas, pero no se hace la tarea”, recalcó.