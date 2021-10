Río de Janeiro busca evitar la entrada de turistas no vacunados

En una conferencia de prensa, realizada durante este viernes, el mandatario afirmó que: “Lo que estamos diciendo es que, para el turista responsable que está vacunado, pueden venir con tranquilidad, y le decimos a aquellos que no se han vacunado, que porfavor no vengan, no son bienvenidos”.

Actualmente, los turistas que visitan Río de Janeiro deben poseer un pasaporte de vacunación, el cual entró en vigencia el 15 de septiembre de este año. Mientras que los residentes de la zona deben presentar una prueba de vacunación contra el covid-19 para participar de eventos, ir a gimnasios, entrar a museos, entre otros.

Brasil no ha dejado de estar en el ojo del mundo, debido a que su presidente, Jair Bolsonaro, aún se niega a recibir la vacuna preventiva contra el coronavirus.