Presidente de CMPC acusa “inacción del Estado para enfrentar violentistas” tras atentado incendiario en Carahue

Este jueves el presidente de CMPC, Luis Felipe Gazitúa, junto al gerente de Asuntos Corporativos, Guillermo Turner, viajaron a Temuco para visitar a los tres choferes lesionados con perdigones tras el atentado ocurrido ayer en Carahue. Se trata de Ismael Matus, Sergio Ríos y Felipe Hernández, este último en estado de salud complejo.

El presidente de CMPC, Luis Felipe Gazitúa, al finalizar la visita, señaló: “Nosotros hemos venido porque en esta compañía la principal preocupación es nuestra gente. Las compañías no se hacen de las máquinas, no se hacen de los bosques, no se hacen de las fábricas, se hacen de la gente (…) Tuve la oportunidad de conversar con Felipe Hernández y afortunadamente se está recuperando. Las lesiones eran menos graves de lo que se pensaba hasta hace unas horas atrás, pero él fue víctima junto a dos compañeros de trabajo de un ataque a mansalva por la espalda”.

Gazitúa explicó que fueron baleados con escopetas por detrás luego que dejaron sus vehículos de trabajo y aseguró: “Quiero decir muy claramente este no es un problema del conflicto mapuche, estoy seguro de que la gente del mundo mapuche no es partidaria de acciones como éstas. Yo conozco muchas comunidades, he conversado con mucha gente, hombres, mujeres, y jóvenes, y eso no es lo que ellos pretenden. Estos son grupos delictuales que están involucrados en el robo de madera, en el tráfico de drogas”.

Consultado sobre la forma de enfrentar esa seguidilla de atentados, el presidente del directorio de la compañía acusó que “la manera de enfrentar la delincuencia y el vandalismo de este tipo, tiene que ser prioritariamente por parte del Estado, que tiene el monopolio del uso de la fuerza legítima y en este caso, lamentablemente, somos testigos en esta región y en la Provincia de Arauco, y desde hace mucho tiempo, de la inacción por parte del Estado que ha ido escalando paulatinamente hasta llegar a situaciones como éstas”.

Al finalizar, Gazitúa aseguró que se presentarán recursos ante la justicia, sin embargo, sostuvo que “aquí se requiere que el aparato del Estado funcione porque estamos llenos de atentados en los últimos años con heridos, con personas muertas incluso, tenemos a Ceferino González herido hace tres meses y todavía recuperándose en una clínica en Santiago, y no hay interrogatorios, no hay detenidos, no hay procesamiento”.

Cabe recordar que, según datos de la Asociación de Contratistas Forestales, ya son 69 ataques durante 2021, lo que corresponde al 22% de todos los atentados registrados desde 2014.