Comenzó el apagón de internet 2021

El anunciado apagón digital afecta a diversos dispositivos con acceso a internet debido a la actualización de los certificados de autenticación necesarios para la navegación en sitios web. Durante este jueves 30 de septiembre los equipos que no sean actualizados, o que no soporten la actualización, no se podrán conectar a la red global.

El internet, nacido en la década de los 50 gracias a un proyecto estadounidense, es, actualmente, una de las herramientas más importantes utilizadas por la humanidad, por lo que la carencia de esta, en un país conectado digitalmente como lo es Chile, podría afectar el desarrollo habitual de la vida de los ciudadanos. Sin embargo, el denominado apagón de internet 2021, solo afecta a equipos fabricados desde el 2015 hacia atrás.

En cuanto a la función de los certificados de autenticación, son utilizados para poder navegar en la web de forma segura sin mayores riesgos alrededor del planeta. Por lo que algunos de los aparatos que es necesario actualizar son consolas de videojuegos, televisores inteligentes, celulares y/o dispositivos con acceso a internet.

Según explicó Francisco Parada, Ingeniero en informática y jefe de la Unidad de Informática de la Universidad de Concepción, “la actualización de los certificados, dada a conocer por la empresa Let’s Encrypt, no es automática por lo que depende de cada usuario y su respectivo dispositivo. En caso de que el dispositivo no soporte la actualización quedará permanentemente obsoleto”.

Por otro lado, dio cuenta de la llamada obsolescencia programada la cual radica en el tiempo de vida útil que dan las empresas a sus productos. “En mi opinión personal yo creo que, a pesar de que las empresas digan que no, se busca de alguna forma poder deshacerse de los equipos antiguos que estén dentro de la red”, expresó.

Por último, aseguró que “en 2024 viene otra actualización de certificados, la cual debería dejar los equipos desde ahora hacia atrás obsoletos”. Así es que, por el momento, quienes tienen dispositivos adquiridos recientemente no deberían preocuparse por este apagón que repercute a nivel mundial.