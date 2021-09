Vecinos cortan ruta exigiendo a camioneros respetar límites de velocidad

Su preocupación expusieron los vecinos del sector de Licura, en la comuna de Mulchén, quienes durante la mañana de este lunes protestaron para exigir no se trasgredan los límites de velocidad en el sector, principalmente, por vehículos de carga mayor.

La inédita protesta se realizó en el camino hacia Munilque, donde dirigentes atravesaron en la calzada un auto que en los últimos días sufrió un volcamiento en la ruta debido –según los dirigentes- a un camión que pasó a exceso de velocidad.

En particular, el vehículo se habría volcado producto del golpe de una piedra en su parabrisas, lo que generó que su conductor perdiera el control del móvil, terminando a un costado de la ruta de ripio, y con lesiones de diversa consideración.

Producto de este hecho, la comunidad decidió manifestarse y cortar la ruta con el vehículo que resultó dañado por dicho accidente, utilizando además, pancartas donde daban a conocer la preocupación que existe en este lugar de la comuna por el tránsito de vehículos a alta velocidad. “Primero, mi parabrisas, segundo mi perro, y ahora que viene, ¿Mis hijas?”, expresaron durante la manifestación.

DIRIGENTES DEL SECTOR DE LICURA

La presidenta del comité rural el Junquillo de Licura, Yurani Navarrete, confirmó que la protesta realizada obedece al cansancio de la comunidad por la alta velocidad en esta zona rural, y específicamente por el accidente ocurrido el pasado viernes. “El viernes tuvimos un accidente por la causa de una piedra en un parabrisas de un vehículo, el cual producto de este piedrazo perdió el control, y dio tres vueltas en el aire y cayó hacia la acequia perdiendo completamente el control, y el vehículo quedó inutilizable, y gracias a Dios la persona que iba manejando no sufrió ninguna lesión grave y él está bien”, apuntó.

SOLICITUD DE LOS VECINOS

La dirigente enfatizó que el problema de alta velocidad se presenta en esta ruta principalmente con camiones de alto tonelaje que desarrollan funciones en las faenas de la zona. “Lo que nosotros pedimos es que los camiones remolacheros, de leña y vehículos grandes de empresas que están trabajando en la zona respeten la velocidad, y a los vehículos menores que transitan por acá, ya que ellos no respetan nada”.

A lo anterior agregó que esta situación afecta incluso a los vecinos que todos los días transitan a pie por la ruta de ripio, quienes deben convivir a diario con esta situación: “yo muchas veces he salido caminando afuera a carretera, y no respetan, por lo que uno tiene que darse vuelta para que no le lleguen las piedras en el cuerpo o en la cara producto de lo rápido que van, y tenemos casas y vecinos que viven a orilla de camino que también ven como no respetan al pasar realmente fuerte, y más aún donde vivimos nosotros donde es una bajada, y ahí pasan a 80 o 100 km/h en vez de pasar a 50”, enfatizó.

LLAMAN A FISCALIZAR

Al ser consultado frente a la molestia de los vecinos del sector, el alcalde de Mulchén Jorge Rivas comentó que “entendemos el malestar de nuestro vecinos y vecinas, y sobre todo cuando hay conductores que son irresponsables, que corren a velocidades que no son permitidas, y ocasionando accidentes en algunos casos, o poniendo en riesgo la vida de ellos mismos y de las demás personas”.

A lo anterior agregó que “creemos necesario que la autoridad en este caso debe actuar, me refiero en estos caminos rurales que son competencia de Vialidad, o en este caso también las instituciones policiales deben hacer su trabajo, y ese trabajo pasa por hacer los controles correspondientes, y eso es parte de su competencia, por lo que nosotros como municipalidad siempre vamos a estar por apoyar a nuestros vecinos y vecinas, entendemos el malestar que se genera, y no siempre las medidas extremas que a veces se toman ya que para eso existe el diálogo y yo creo que es necesario, pero entendemos muy bien la situación que hoy día están viviendo los vecinos”, finalizó.