Alcalde de Alto Biobío llamó a no vender forraje a beneficiarios: "Esto no es para negocio"

El alcalde de la comuna de Alto Biobío Nivaldo Piñaleo confirmó la entrega de forraje en los próximos días en distintas localidades de Alto Biobío, la cual aumentó en comparación al año pasado.

En particular indicó que “luego de múltiples reuniones y solicitudes formales al Gobierno que hicimos con la Municipalidad de Alto Biobío, en coordinación con lonkos y dirigentes comunitarios; finalmente Indap entregará forraje de emergencia a los ganaderos de Alto Biobío”.

Junto con ello expresó que “el forraje comenzará a entregarse a partir del lunes 27 de septiembre en la comunidad de Guallaly, mientras que el 29 de septiembre y 1 de octubre en la comunidad de Butalelbún, y así sucesivamente en las otras comunidades”.

A lo anterior agregó que “serán 2086 crianceros beneficiados con 23 sacos cada uno, correspondientes a 575 kilos de alimento concentrado que sirve para vacunos, caballos, chivos y ovejas”, señaló el alcalde de Alto Biobío.

Por último Nivaldo Piñaleo confirmó un aumento en la entrega de forraje para las familias, y llamó a no vender la ayuda que será entregada en la zona: “el año pasado se entregaron 19 sacos por familia, y esta vez se van a entregar 23 sacos por familia, y esto significa 380 millones de pesos que se van a invertir en la comuna de Alto Biobío. Este trabajo es de todos, cuidémoslo y entreguémoslo a nuestros animales, y su usted recibe este forraje, no lo venda, porque esto no es para negocio, esto es para alimentar nuestra ganadería en Alto Biobío”, precisó.