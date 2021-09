Carreras clandestinas: identifican las cinco rutas más utilizadas en Los Ángeles

El pasado fin de semana nuevamente se registraron carreras clandestinas en la comuna de Los Ángeles, hecho que generó reacciones de rechazo de parte de la autoridad comunal, y de la ciudadanía. Esta última manifestó su preocupación ante los “eventos” que interrumpen el tránsito vehicular y generan situaciones de peligro, tanto para los conductores, como para quienes transitan o incluso presencian estos piques.

LUGARES Y HORARIOS DE CARRERAS CLANDESTINAS

Diario La Tribuna conversó con el subcomisario de los servicios de la Primera Comisaría de Los Ángeles, capitán Bruno Gallardo, quien abordó los principales lugares –tanto calles o avenidas- utilizadas para realizar esta actividad no autorizada, además de los horarios en que se desarrollan.

En particular indicó que las principales vías utilizadas son avenida Las Industrias con avenida Sor Vicenta, Los Carrera con Las Cumbres (sector de villa Filadelfia, al sur de la comuna), avenida Las Industrias con la ruta Q-61-R (sector cruce Santa Bárbara), ruta Q-15 en el kilómetro 10 (camino a Santa Clara), y la ruta Q-20 en el kilómetro 8 (camino a María Dolores).

En relación a los días y horarios en que se frecuentan los piques, son entre los días jueves a sábado, entre las 20 y las 23 horas.

VUELVEN CARRERAS CLANDESTINAS TRAS DESCONFINAMIENTO

El encargado de la Dirección de Seguridad e Inspección Municipal Miguel Ángel Irribarra, también se refirió a las carreras clandestinas de este fin de semana en la comuna. “Tuvimos algunos episodios de carreras clandestinas, especialmente en avenida Las Industrias, y en ese sentido, lamentablemente por la fase cuatro en la que estamos, en Los Ángeles nuevamente han proliferado estas actividades, y que –como lo dijo el alcalde – a pesar de que hay prevención y va Carabineros y Seguridad Municipal, ellos arrancan y es como un juego para ellos, entonces cuando se van los móviles de seguridad, ellos vuelven y siguen efectuando estos piques”.

FALTA DE SANCIONES MÁS DRÁSTICAS

Junto con ello, Irribarra profundizó en las bajas sanciones para este tipo de acciones. “Las sanciones que hay en este momento no son las más óptimas, esto porque pasan a ser sólo infracciones de tránsito, y no hay una sanción específica que castigue estas carreras clandestinas, entonces hay un vacío legal ahí, y ojalá que con todas las personas que están haciendo esfuerzos para que esto se concrete como una ley que prohíba estas carreras, ya que antes es difícil controlarlas”, apuntó.

En esa misma línea, enfatizó en los peligros que se generan con este tipo de actividades no permitidas en las calles de la comuna, y que no sólo pueden generar daños en los conductores, sino que además a terceros: “estas carreras son peligrosas, son riesgosas, hay cortes de tránsito que obviamente no están permitidos, hay terceras personas que no tienen por qué estar soportando que vehículos se atraviesen en las calles, no los dejen pasar, algunas de estas personas se pongan violentas, y un sinnúmero de situaciones que no solamente ponen en riesgo la integridad física de quienes hacen estas carreras, sino que también de terceras personas que no tienen porqué evidenciar esto”.

NUEVAS CÁMARAS DE VIGILANCIA

Por último, el jefe de la Dirección de Seguridad se refirió a las cámaras de vigilancia para enfrentar estos hechos. “Las cámaras pronto estarán disponibles en algunos puntos donde se ejecutan estas carreras, y esto va a servir para efectuar las notificaciones, sorprender a las personas que de momento se esconden en la clandestinidad, y creemos que nos ayudarán mucho. Es una de las estrategias, instalar las cámaras en estos puntos, porque también creemos que parte de la seguridad integral de nuestra comuna es evitar por todos los medios de que otras personas, por la irresponsabilidad de algunos, sean afectadas, entonces las notificaciones van a ser a través de las cámaras, y comenzaremos a cursar infracciones a través de imágenes que van a ir a tribunales”, finalizó.